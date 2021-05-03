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Возвращение к истокам. Санжар назначен главным тренером Олимпика

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер возвращается в Олимпик

Возвращение к истокам. Санжар назначен главным тренером Олимпика

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После поражения от "Ингульца" донецкий "Олимпик" отправил в отставку главного тренера команды Юрия Калитвинцева.

Новым главным тренером "Олимпика" станет 41-летний Роман Санжар, с которым уже подписано соглашение на два года.

"Мы прожили много совместных лет с Романом Санжаром, хорошо знакомы. Контракт подписан не только на два оставшихся матча УПЛ, а на два года. Надеемся, что Санжар не только сохранит "Олимпику" место в УПЛ, а и поднимет команду выше", — сказал президент "Олимпика" Владислав Гельзин

Напомним, что Санжар во время игровой карьеры защищал цвета "Олимпика", а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год.

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В статье: Олимпик (Донецк) Роман Санжар Владислав Гельзин
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Комментарии (1)
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Stuntriding (Киев)
03.05.2021 в 20:13
У Олимпика есть огромный шанс, контрабандисты играют с кротами, а там вряд-ли что то им светит.Да и с Ворсклой не светит ничего.А вот Санжар на последние две игры, может настроить команду.Так что контрабанда улетает из вышки.
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