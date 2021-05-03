Возвращение к истокам. Санжар назначен главным тренером Олимпика

После поражения от "Ингульца" донецкий "Олимпик" отправил в отставку главного тренера команды Юрия Калитвинцева .

Новым главным тренером "Олимпика" станет 41-летний Роман Санжар, с которым уже подписано соглашение на два года.

"Мы прожили много совместных лет с Романом Санжаром, хорошо знакомы. Контракт подписан не только на два оставшихся матча УПЛ, а на два года. Надеемся, что Санжар не только сохранит "Олимпику" место в УПЛ, а и поднимет команду выше", — сказал президент "Олимпика" Владислав Гельзин

Напомним, что Санжар во время игровой карьеры защищал цвета "Олимпика", а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год.