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Возвращение к истокам. Санжар назначен главным тренером Олимпика
Тренер возвращается в Олимпик
После поражения от "Ингульца" донецкий "Олимпик"
Новым главным тренером "Олимпика" станет 41-летний Роман Санжар, с которым уже подписано соглашение на два года.
"Мы прожили много совместных лет с Романом Санжаром, хорошо знакомы. Контракт подписан не только на два оставшихся матча УПЛ, а на два года. Надеемся, что Санжар не только сохранит "Олимпику" место в УПЛ, а и поднимет команду выше", — сказал президент "Олимпика" Владислав Гельзин
Напомним, что Санжар во время игровой карьеры защищал цвета "Олимпика", а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год.
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