  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лавриненко: Мы приняли правильное решение, сыграв с Динамо экспериментальным составом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лавриненко: Мы приняли правильное решение, сыграв с Динамо экспериментальным составом

Премьер-лига
(1 голосов)

Последние новости из стана Ингульца от главного тренера команды

Лавриненко: Мы приняли правильное решение, сыграв с Динамо экспериментальным составом

ФК Ингулец

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о победе над "Олимпиком" (3:0), и как обстоят дела с теми игроками, у которых заканчиваются контракты с клубом.

"Мы приняли стратегически правильное решение, сыграв в предыдущем туре - с "Динамо" экспериментальным составом. Я не собираюсь утверждать, что если бы мы задействовали всех ведущих игроков, то обязательно дали бы бой "бело-синим", которые поразили организованностью и уверенностью в своих силах.

Главное, что мои подопечные избежали травм, дисквалификаций и выглядели посвежее уже в игре с "Олимпиком".

Во-вторых, поскольку перед очным противостоянием мы отставали от донетчан на очко, то нам нужнее была победа. Поэтому и выставили сразу двух нападающих, которые не только нагнетали обстановку у ворот "Олимпика", но и при потере мяча, сразу стремились отобрать его. Важно, что каждый из моих подопечных четко знал, что ему делать на поле ну и, наконец, в лобовых противостояниях желательно, чтобы удача была на твоей стороне.

Что касается пролонгации контрактов с теми игроками, у которых они заканчиваются 30 июня, то мы специально не форсировали событий. Ведь до вчерашнего вечера еще не было известно, в какой лиге "Ингулец" будет выступать в новом сезоне. После победы над "Олимпиком" такая определенность уже появилась и, думаю, что 7 мая после календарного матча с "Львовом" мы проведем переговоры. Поскольку соглашения заканчиваются у большой группы игроков, то мы стараемся держать руку на пульсе, мониторим ситуацию и уже владеем информацией, к кому из наших футболистов проявляют интерес другие клубы. В частности, знаем, что сейчас востребован нападающий Ника Ситчинава и удержать его будет сложно. Однако мы не теряем надежду", - сказал Лавриненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...