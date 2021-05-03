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Хавбек Мариуполя: Времени расстраиваться нет. Уже через два дня уже игра с Динамо
Дмитрий Топалов - о поражении от Львова
fcmariupol.com
Полузащитник "Мариуполя" Дмитрий Топалов прокомментировал
— Наверное, это самое обидное поражение в сезоне?
— Да. Хотели выиграть на своем поле при своих болельщиках. Давно не выигрывали… В первом тайме соперник нас пару раз простил. Но после перерыва у нас было полное преимущество, но не реализовали свои моменты. У нас весь сезон хромает реализация. Почти в каждой игре у нас куча моментов, но не можем забить. Сегодня забиваем, ведем игру, но сразу пропустили и стали допускать какие-то нелепые ошибки и пропускаем.
— С чем связано то, что команда давно не может выиграть? Брак опыта?
— Не могу сказать, что дело в опыте. Нам по 23-25 лет. У нас было преимущество. Соперник хорошо разыгрывал стандарты. Тренеры нам на теории об этом говорили и показывали.
— В первом тайме ты забил классный гол. Расскажи об этом моменте?
— Когда я справа играю, то часто смещаюсь в центр и бью. Была свободная зона, меня никто не встречал, поэтому сместился и пробил. Получилось. Было предчувствие, что сегодня забью.
— Следующая игра у вас против "Динамо". Насколько психологически команда готова к этому поединку?
— Времени расстраиваться нет. Через два дня уже игра с "Динамо". Думаю, получится интересный матч.
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