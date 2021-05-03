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Источник: Александрия ведет переговоры с Михайленко и Висенте Гомесом
Конец эпохи Шарана?
Как уже сообщалось ранее, скорее всего, наставник "
Как сообщает журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, на данный руководство клуба ведет переговоры с двумя тренерами.
Среди кандидатов - Дмитрий Михайленко и Висенте Гомес.
Отметим, что последним местом работы Михайленко был кипрский "Пафос", Гомеса – азербайджанский "Сабах".
На данный момент "Александрия" занимает 7-е место в УПЛ и утратила шансы пробиться в зону еврокубков.
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