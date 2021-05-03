Источник: Александрия ведет переговоры с Михайленко и Висенте Гомесом

Как уже сообщалось ранее, скорее всего, наставник " Александрии " Владимир Шаран после восьми лет в клубе покинет свой пост после этого сезона.

Как сообщает журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, на данный руководство клуба ведет переговоры с двумя тренерами.

Среди кандидатов - Дмитрий Михайленко и Висенте Гомес.

Отметим, что последним местом работы Михайленко был кипрский "Пафос", Гомеса – азербайджанский "Сабах".

На данный момент "Александрия" занимает 7-е место в УПЛ и утратила шансы пробиться в зону еврокубков.