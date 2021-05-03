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Источник: Александрия ведет переговоры с Михайленко и Висенте Гомесом

Премьер-лига
(2 голосов)

Конец эпохи Шарана?

Источник: Александрия ведет переговоры с Михайленко и Висенте Гомесом

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, скорее всего, наставник "Александрии" Владимир Шаран после восьми лет в клубе покинет свой пост после этого сезона.

Как сообщает журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, на данный руководство клуба ведет переговоры с двумя тренерами.

Среди кандидатов - Дмитрий Михайленко и Висенте Гомес.

Отметим, что последним местом работы Михайленко был кипрский "Пафос", Гомеса – азербайджанский "Сабах".

На данный момент "Александрия" занимает 7-е место в УПЛ и утратила шансы пробиться в зону еврокубков.

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В статье: Владимир Шаран Дмитрий Михайленко ФК Александрия Висенте Гомес
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
03.05.2021 в 23:25
Гомес, конечно, вариант более перспективный. Из остальных, пожалуй, только Ковалец заслуживает внимания. Интересную команду построил Чижевский в "Агробизнесе".
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
03.05.2021 в 23:14
Гомеса нужно уговорить
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+1
0
Dr. House (Поділля)
03.05.2021 в 22:52
Михайленко- це продовження Шарана, такий же скучний футбол. Але він мабуть дешевше Гомеса.
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+4
0


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