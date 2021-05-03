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Вукоевич: В Украине не так много внимания уделяется конфликту с Россией. Все хотят "мирного неба"

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение хорватского тренера Динамо

Вукоевич: В Украине не так много внимания уделяется конфликту с Россией. Все хотят "мирного неба"

Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал о политических и гражданских настроениях, которые, по его мнению, превалируют в Украине.

- Много ли говорят о российско-украинском конфликте? Аналитики предполагают, что возможна новая война!?

- Я не особо слежу за политикой. Здесь не так много внимания уделяется конфликту с Россией. Я думаю, что в конце концов разум возобладает. Совершенно не ощущается психоз потенциального военного конфликта. Все хотят "мирного неба", как говорят украинцы. Людей больше тяготит коронавирус. Долгая изоляция, рестораны и клубы не работают, наше празднование чемпионства на стадионе прошло без болельщиков. Есть много других тем, о которых говорят. У людей намного больше такого негатива.

- Складывается впечатление, что вы недолюбливаете Россию, в первую очередь из-за того спорного видео с чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором вы праздновали вместе с украинским народом, когда шутили с Вукоевичем...

- Ха, ха... Я извиняюсь за эти видео. Мы ни в коем случае не намеревались послать какой-либо политический сигнал. Не было злого умысла. Не дай бог, мы хотели кого-нибудь обидеть. Напротив, я играл за московский "Спартак". У меня там до сих пор много друзей, с которыми я постоянно общаюсь.

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В статье: Огнен Вукоевич Динамо (Киев)
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Источник:
Vecernji List

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Комментарии (4)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
04.05.2021 в 00:35
ОПЗЖзники обработали уже малого, голубь мира прям
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0
0
Ramses-ua (Запорожье)
04.05.2021 в 00:35
А если по сути то нынешним работникам,руководству Динамо ,как и болельщикам в своём большенстве- главное результат ,а то что при этом вы выглядите униженными малоросами то таке,пху,соромно
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+1
0
Ramses-ua (Запорожье)
04.05.2021 в 00:14
Если украинцам по*уй то что уже говорить о хорватах.Жесть
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0
-1
ffggpl (Харьков)
04.05.2021 в 00:32
Я украинец, и мне не пох..!!! Рано или поздно, но заставим кац..пов уважать нашу страну.
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+1
0


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