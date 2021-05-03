Вукоевич: В Украине не так много внимания уделяется конфликту с Россией. Все хотят "мирного неба"

Ассистент главного тренера " Динамо " Огнен Вукоевич рассказал о политических и гражданских настроениях, которые, по его мнению, превалируют в Украине.

- Много ли говорят о российско-украинском конфликте? Аналитики предполагают, что возможна новая война!?

- Я не особо слежу за политикой. Здесь не так много внимания уделяется конфликту с Россией. Я думаю, что в конце концов разум возобладает. Совершенно не ощущается психоз потенциального военного конфликта. Все хотят "мирного неба", как говорят украинцы. Людей больше тяготит коронавирус. Долгая изоляция, рестораны и клубы не работают, наше празднование чемпионства на стадионе прошло без болельщиков. Есть много других тем, о которых говорят. У людей намного больше такого негатива.

- Складывается впечатление, что вы недолюбливаете Россию, в первую очередь из-за того спорного видео с чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором вы праздновали вместе с украинским народом, когда шутили с Вукоевичем...

- Ха, ха... Я извиняюсь за эти видео. Мы ни в коем случае не намеревались послать какой-либо политический сигнал. Не было злого умысла. Не дай бог, мы хотели кого-нибудь обидеть. Напротив, я играл за московский "Спартак". У меня там до сих пор много друзей, с которыми я постоянно общаюсь.