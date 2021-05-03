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Денисов: Даже жалко как-то Шарана. Все решения уже приняты
Ждем нового тренера в Александрии
После
"Даже жалко как-то Владимира Шарана. Смотришь и понимаешь, что сезон заканчивается, два тура до конца, а он уже не нервничает. Потому что когда он нервничает, это всегда видно.
Все решения уже приняты. Он понимает, что в следующем сезоне он уже не главный тренер "Александрии".
И вот само ощущение, что доигрывает сезон не только тренер, но и команда. Ну а "Рух" отделался лёгким испугом в свой дебютный год в Премьер-лиге", - сказал Денисов.
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