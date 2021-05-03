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Денисов: Даже жалко как-то Шарана. Все решения уже приняты

Премьер-лига
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Ждем нового тренера в Александрии

Денисов: Даже жалко как-то Шарана. Все решения уже приняты

Новина українською

После поражения "Александрии" от "Руха" (1:2) в матче 24 тура чемпионата Украины, директор ТК Футбол Александр Денисов высказался о перспективах "горожан", которіе в конце сезона должні остаться без тренера.

"Даже жалко как-то Владимира Шарана. Смотришь и понимаешь, что сезон заканчивается, два тура до конца, а он уже не нервничает. Потому что когда он нервничает, это всегда видно.

Все решения уже приняты. Он понимает, что в следующем сезоне он уже не главный тренер "Александрии".

И вот само ощущение, что доигрывает сезон не только тренер, но и команда. Ну а "Рух" отделался лёгким испугом в свой дебютный год в Премьер-лиге", - сказал Денисов.

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В статье: Владимир Шаран Александр Денисов ФК Александрия Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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