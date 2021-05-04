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Гельзин: Калитвинцев не хотел просто так получать зарплату

Премьер-лига
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Разошлись по обоюдному согласию

Гельзин: Калитвинцев не хотел просто так получать зарплату

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Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал , почему Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера команды.

"Ни Калитвинцева, ни меня не устраивала ситуация, в которой оказался "Олимпик". Команда сыграла 10 матчей, в которых потерпела 8 поражений, один раз сыграла вничью и добыла одну победу, но я все равно благодарен Юрию Калитвинцеву. Не каждый тренер смог бы в этой ситуации позвонить лично и сказать, что он готов и хочет уйти в отставку из-за таких результатов.

Он не хотел просто так получать зарплату, а поставил на первое место по важности клуб и команду. Калитвинцев сказал, что команде нужен новый вызов и новые эмоции, поэтому мы прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Понимаю, что любой тренер в этой ситуации не исправит наше положение, но за счет встряски мы должны в оставшихся двух матчах сезона сыграть так, чтобы сохранить место в УПЛ" – сказал Гельзин.

Напомним, что новым главным тренером "Олимпика" назначен 41-летний Роман Санжар, с которым подписано соглашение на два года.

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В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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