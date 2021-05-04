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Ключевой игрок СК Днепр-1 вернется в Динамо по истечению срока аренды
Луческу доволен его выступлениями в "Днепре-1"
Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак, выступающий за команду на правах аренды из "Динамо", вернется в киевский клуб по завершении сезона. Об этом сообщает SportArena.
По информации источника, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался доволен выступлениями Дубинчака в составе "Днепра-1" и готов наигрывать его в составе "бело-синих" в следующем сезоне.
Дубинчак выступает за "Днепр-1" с лета 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник сыграл в 23 матчах за днепровскую команду, в которых отметился двумя результативными передачами.
Напомним, что в прошлом Владислав также на правах аренды выступал за "Арсенал-Киев" и "Карпаты". В сезоне 2019/20 защитник сыграл в 18 матчах за львовский клуб.
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