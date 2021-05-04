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Ключевой игрок СК Днепр-1 вернется в Динамо по истечению срока аренды

Премьер-лига
(1 голосов)

Луческу доволен его выступлениями в "Днепре-1"

Ключевой игрок СК Днепр-1 вернется в Динамо по истечению срока аренды

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак, выступающий за команду на правах аренды из "Динамо", вернется в киевский клуб по завершении сезона. Об этом сообщает SportArena.

По информации источника, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался доволен выступлениями Дубинчака в составе "Днепра-1" и готов наигрывать его в составе "бело-синих" в следующем сезоне.

Дубинчак выступает за "Днепр-1" с лета 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник сыграл в 23 матчах за днепровскую команду, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что в прошлом Владислав также на правах аренды выступал за "Арсенал-Киев" и "Карпаты". В сезоне 2019/20 защитник сыграл в 18 матчах за львовский клуб.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.05.2021 в 07:51
Если Мыколенко уйдет,то это неплохая замена ему
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