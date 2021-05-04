Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легия нашла замену Шабанову в УПЛ. Игрок Зари близок к переходу в польский клуб
Футболист подписал предварительный контракт
Олександр Приходько
Легионер "Зари" Джоэль Абу Ханна подписал предварительный контракт с "Легией". Об этом сообщает Sport.pl.
Защитник сборной Израиля перейдет в польскую команду в статусе свободного агента. Контракт 23-летнего игрока с луганчанами завершается 30 июня 2021. Абу Ханна должен заменить в "Легии" Артема Шабанова, которого поляки не могут выкупить у Динамо из-за высокой стоимости украинца.
Напомним, Джоэль перешел в "Зарю" в июле 2019 с немецкого "Магдебурга". В текущем сезоне провел за луганчан 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.
Популярное сейчас
- Санжар возвращается в Олимпик, Заря рискует потерять ключевых игроков. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Цыганык: В Динамо будут трансферы, если летом удастся продать кого-то из лидеров
- Источник: Александрия ведет переговоры с Михайленко и Висенте Гомесом
- Кулач увеличивает преимущество. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату