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Легия нашла замену Шабанову в УПЛ. Игрок Зари близок к переходу в польский клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист подписал предварительный контракт

Легия нашла замену Шабанову в УПЛ. Игрок Зари близок к переходу в польский клуб

Олександр Приходько

Новина українською

Легионер "Зари" Джоэль Абу Ханна подписал предварительный контракт с "Легией". Об этом сообщает Sport.pl.

Защитник сборной Израиля перейдет в польскую команду в статусе свободного агента. Контракт 23-летнего игрока с луганчанами завершается 30 июня 2021. Абу Ханна должен заменить в "Легии" Артема Шабанова, которого поляки не могут выкупить у Динамо из-за высокой стоимости украинца.

Напомним, Джоэль перешел в "Зарю" в июле 2019 с немецкого "Магдебурга". В текущем сезоне провел за луганчан 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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В статье: Заря (Луганск) Легия (Варшава) Джоель Абу Ханна
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Источник:
Sport.pl

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