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Кендзера: Луческу дал новую жизнь Динамо
Футболист рад, что руководство "бело-синих" назначило румынского специалиста на должность тренера
Александр Приходько
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера поделился своим мнением о главном тренере команды Мирче Луческу.
"Решение нашего президента пригласить Луческу было прорывом. Мистер дал этой команде новую жизнь. Он не делал громких трансферов и построил команду с тем составом, что был. В этом и заключается настоящая ценность тренера.
Он сразу же заразил нас своим энтузиазмом к работе. Это тем более удивительно, когда мы вспоминаем, что ему 75 лет. Не знаю, в чем секрет вечной молодости Луческу, но мне очень хотелось бы быть таким же энергичным и вдохновляющим человеком в его возрасте", - сказал Кендзера.
Напомним, что Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством киевляне стали чемпионами Украины, выиграли Суперкубок, а также могут завоевать Кубок страны.
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