Кендзера: Луческу дал новую жизнь Динамо

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера поделился своим мнением о главном тренере команды Мирче Луческу.

"Решение нашего президента пригласить Луческу было прорывом. Мистер дал этой команде новую жизнь. Он не делал громких трансферов и построил команду с тем составом, что был. В этом и заключается настоящая ценность тренера.

Он сразу же заразил нас своим энтузиазмом к работе. Это тем более удивительно, когда мы вспоминаем, что ему 75 лет. Не знаю, в чем секрет вечной молодости Луческу, но мне очень хотелось бы быть таким же энергичным и вдохновляющим человеком в его возрасте", - сказал Кендзера.