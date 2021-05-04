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Леоненко: Игра с Десной показала, что у Колоса просто нет класса
Черниговская команда сумела отыграться в меньшинстве
Фото:: Footballua.tv
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал ничью "Десны" с "Колосом" (2:2).
"Эта игра показала, что у "Колоса" просто нет класса. Забить можно и глупые голы, но не удержать преимущество в два гола - это показатель отсутствия класса. Тем более, что игра давалась", - отметил Леоненко.
Напомним, что "Десна" сумела в меньшинстве вырвать ничью в поединке против "Колоса".
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Источник:ТК Футбол
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