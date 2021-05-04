Леоненко: Игра с Десной показала, что у Колоса просто нет класса

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал ничью "Десны" с "Колосом" (2:2).

"Эта игра показала, что у "Колоса" просто нет класса. Забить можно и глупые голы, но не удержать преимущество в два гола - это показатель отсутствия класса. Тем более, что игра давалась", - отметил Леоненко.