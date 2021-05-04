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Калитвинцев: Удивлен, что в Олимпике еще так долго меня терпели

Премьер-лига
(1 голосов)

Он проработал в донецком клубе чуть более двух месяцев

Калитвинцев: Удивлен, что в Олимпике еще так долго меня терпели

Фото: ФК Олимпик

Новина українською

Бывший тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал уход из донецкого клуба.

"То, что написано – правда. Мы встретились с президентом, обговорили, и для пользы команды решили прервать наше сотрудничество.

Со своей стороны могу сказать только одно, что никто не знает тренировочного процесса, все видят результат. А он отрицательный, поэтому я удивлен, что еще так долго меня терпели.

Я благодарен президенту, что после такой большой паузы он меня пригласил. Благодарен ему за терпение, которое он показал. Понимаете, кому-то нравится игра, кому-то результат. Как я говорил, что самый лучший результат – это то что на табло, то есть качество игры", – сказал Калитвинцев.

Напомним, что Калитвинцев проработал в "Олимпике" чуть более двух месяцев. Новым главным тренером назначено Романа Санжара, с которым уже подписано соглашение на два года.

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В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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