Калитвинцев: Удивлен, что в Олимпике еще так долго меня терпели

Бывший тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал уход из донецкого клуба.

"То, что написано – правда. Мы встретились с президентом, обговорили, и для пользы команды решили прервать наше сотрудничество.

Со своей стороны могу сказать только одно, что никто не знает тренировочного процесса, все видят результат. А он отрицательный, поэтому я удивлен, что еще так долго меня терпели.

Я благодарен президенту, что после такой большой паузы он меня пригласил. Благодарен ему за терпение, которое он показал. Понимаете, кому-то нравится игра, кому-то результат. Как я говорил, что самый лучший результат – это то что на табло, то есть качество игры", – сказал Калитвинцев.