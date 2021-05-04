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Тренер Миная: Артем хорош в позиционной игре, а у нас на Зарю была другая тактика

Премьер-лига
(1 голосов)

В команде не нашли правильного момента ввести его в игру

Тренер Миная: Артем хорош в позиционной игре, а у нас на Зарю была другая тактика

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал поражение в 24-м туре УПЛ от "Зари" (0:1).

– Считаю, что наша команда сегодня (2 апреля - прим.) выступала достойно, задание, которое было поставлено перед футболистами, выполнено, уделили много внимания игре в обороне, перестроения были выполнены правильно.

Думаю, что с основной задачей моя команда хорошо справлялась до середины второго тайма. Позже начали проседать и у соперника начали появляться моменты, которыми они воспользовались и счет стал в их пользу.

Свою команду хочу поблагодарить за самоотдачу и за явное желание играть. Были опасные моменты, но не хватило реализации и удачи.

– Почему не вышел Артем Милевский на поле?

– Артем в обойме, но мы не нашли правильного момента ввести его в игру. Защитники "Зари" поднимались высоко, и им нужно было противостоять, поэтому потребовались форварды, которые бы, так сказать, забегали за спину соперника. Артем хорош в позиционной игре, а у нас была другая тактика, – сказал Цымбал.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай Николай Цымбал
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Источник:
ФК Заря

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