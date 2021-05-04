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Тренер Миная: Артем хорош в позиционной игре, а у нас на Зарю была другая тактика
В команде не нашли правильного момента ввести его в игру
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал поражение в 24-м туре УПЛ от "Зари" (0:1).
– Считаю, что наша команда сегодня (2 апреля - прим.) выступала достойно, задание, которое было поставлено перед футболистами, выполнено, уделили много внимания игре в обороне, перестроения были выполнены правильно.
Думаю, что с основной задачей моя команда хорошо справлялась до середины второго тайма. Позже начали проседать и у соперника начали появляться моменты, которыми они воспользовались и счет стал в их пользу.
Свою команду хочу поблагодарить за самоотдачу и за явное желание играть. Были опасные моменты, но не хватило реализации и удачи.
– Почему не вышел Артем Милевский на поле?
– Артем в обойме, но мы не нашли правильного момента ввести его в игру. Защитники "Зари" поднимались высоко, и им нужно было противостоять, поэтому потребовались форварды, которые бы, так сказать, забегали за спину соперника. Артем хорош в позиционной игре, а у нас была другая тактика, – сказал Цымбал.
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