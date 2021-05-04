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Клубы из Катара и Саудовской Аравии предлагали тренеру УПЛ 1,5 миллиона евро в год

Премьер-лига
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Йовичевич рассказал о предложениях до прихода в днепровский клуб

Клубы из Катара и Саудовской Аравии предлагали тренеру УПЛ 1,5 миллиона евро в год

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич рассказал о предложениях до прихода в днепровский клуб.

"Были предложения. И из Катара, и из Саудовской Аравии. Там было 1,5 миллиона евро в год.

Почему нет? Много факторов. Во-первых, я независимый человек. Во-вторых, тут намного ближе к Загребу. В-третьих, вернулся в Украину и украинский чемпионат", – сказал Йовичевич в интервью ТаТоТаке.

Напомним, что с сентября Йовичевич возглавляет "Днепр-1". После 24-го тура в турнирной таблице УПЛ "днепряне" находятся на 9- месте, в активе клуба 28 зачетных пунктов.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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