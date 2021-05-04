Клубы из Катара и Саудовской Аравии предлагали тренеру УПЛ 1,5 миллиона евро в год

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич рассказал о предложениях до прихода в днепровский клуб.

"Были предложения. И из Катара, и из Саудовской Аравии. Там было 1,5 миллиона евро в год.

Почему нет? Много факторов. Во-первых, я независимый человек. Во-вторых, тут намного ближе к Загребу. В-третьих, вернулся в Украину и украинский чемпионат", – сказал Йовичевич в интервью ТаТоТаке.