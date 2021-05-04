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Два игрока Мариуполя пропустят матч против Динамо
Из-за дисквалификации с киевским клубом не сыграют Быков и Очеретько
В рамках 25-го тура, в среду, 5 мая УПЛ "Мариуполь" встретится с "Динамо". Начало - в 14:00.
Команде Остапа Маркевича точно не помогут два футболиста.
На данный поединок дисквалифицированы Алексей Быков и Олег Очеретько.
Под угрозой отстранения остаются: Игорь Кирюханцев, Кирилл Меличенко, Вячеслав Танковский, Дмитрий Топалов.
В составе киевлян дисквалифицированных игроков нет.
Однако в случае получения предупреждения следующий матч пропустят: Илья Забарный, Карлос де Пена, Виталий Буяльский, Жерсон Родригес, Артем Беседин и Томаш Кендзера.
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