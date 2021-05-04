Два игрока Мариуполя пропустят матч против Динамо

И скажите: Никого и никогда не напрягала ситуация,когда накануне матча с Динамо у команды соперницы.судьи удаляли или готовили дисквалификацию наиболее активных и нужных игроков? А это многолетняя тенденция,что бы в оправдание не говорили прикормленные "Эксперды"