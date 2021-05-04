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Два игрока Мариуполя пропустят матч против Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за дисквалификации с киевским клубом не сыграют Быков и Очеретько

Два игрока Мариуполя пропустят матч против Динамо

Новина українською

В рамках 25-го тура, в среду, 5 мая УПЛ "Мариуполь" встретится с "Динамо". Начало - в 14:00.

Команде Остапа Маркевича точно не помогут два футболиста.

На данный поединок дисквалифицированы Алексей Быков и Олег Очеретько.

Под угрозой отстранения остаются: Игорь Кирюханцев, Кирилл Меличенко, Вячеслав Танковский, Дмитрий Топалов.

В составе киевлян дисквалифицированных игроков нет.

Однако в случае получения предупреждения следующий матч пропустят: Илья Забарный, Карлос де Пена, Виталий Буяльский, Жерсон Родригес, Артем Беседин и Томаш Кендзера.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Алексей Быков Олег Очеретько
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (6)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
04.05.2021 в 12:46
ничего страшного. Маркевичу есть с кого выбрать, найдет достойную замену. Есть арендованные из Шахты и свои. И Динамо попу рвать не будет - нафик им травмы перед Евро? .
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
04.05.2021 в 12:19
И скажите: Никого и никогда не напрягала ситуация,когда накануне матча с Динамо у команды соперницы.судьи удаляли или готовили дисквалификацию наиболее активных и нужных игроков? А это многолетняя тенденция,что бы в оправдание не говорили прикормленные "Эксперды"
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+2
-8
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.05.2021 в 12:40
Завжди було цікаво, яким чином такі, як ти, ДОБРОВІЛЬНО стають дебілами та імбецилами (до людей, що народилися хворими - жодних питань). Динамо цей матч для чогось потрібен? Таблицю бачив? Математику в школі вчив, їбанашка?
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+5
-2
Hanter44 (Baburka)
04.05.2021 в 12:07
Понятно.Ситуация проработана.И судейка не подвел.
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+1
-8
Dr. House (Поділля)
04.05.2021 в 12:30
Бабуин , ты конченный длб.. ДК этот матч нах нужен, а лишнехромосомный Бабуин-Скабеев талдычит свои методички
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+6
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.05.2021 в 12:44
То сенс його нікчемного життя. В реалі таких, як він, люди просто навіть не слухають, відмахуються як від комарів чи мух.
+4
0


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