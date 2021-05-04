Йовичевич: Если бы не коронавирус, Днепр-1 был бы на 3-4-м месте в УПЛ

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич поделился мнением об уровне команды.

– "Днепр-1" на том уровне, на каком месте мы и идем сейчас. Мы не говорим о коронавирусе, об этих шести матчах, где у нас были большие проблемы, где мы потеряли 18 очков в первом круге.

Если бы из этих 18 забрать несколько, а с таким коллективом и футболом, который мы показываем, представьте, где бы мы были. Мы были бы вместе с "Зарей", "Десной" и "Ворсклой".

– "Днепр-1" по составу – 3-4-я команда УПЛ.

– Так и будет. Так оно и должно было быть, если бы не было коронавируса. Мы единственная команда, у которой было 16 одновременно, у всех 2-3. В такой ситуации и "Реал" с "Хетафе" сыграет 0:0, а должно быть 3:0 по статусу.

– Вы согласны, что по составу "Днепр-1" не уступает "Заре", "Десне", "Ворскле"?

– Абсолютно. Хотя опыт на их стороне. У них футболисты старше, поигравшие. Для достижения высоких целей должен быть средний возраст 28 лет. Это показала хорватская сборная, это показала сборная Германии, когда выиграла ЧМ, "Реал" всегда, когда выигрывает ЛЧ, – сказал Йовичевич.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Днепр-1" находится на 8-м месте, в активе клуба 29 зачетных пунктов.

Следующий матч подопечные Игоря Йовичевича сыграют завтра, 5 мая с "Зарей". Начало - в 19:00.