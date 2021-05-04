Санжар: Для Олимпика не может быть других задач, кроме как остаться в УПЛ

Новый главный тренер "Олимпика" Роман Санжар прокомментировал возвращение в донецкий клуб.

"Я следил за командой, ведь она мне не безразлична. Можно сказать, она как родная, столько времени тут провел. Но смотреть со стороны – это одно, а находиться внутри и понимать все процессы – другое. Многое тут поменялось. Самое главное, что сменилась обойма футболистов. Ребят, с которыми я работал, осталось совсем немного. Тем не менее, я думаю, что они должны помочь. Эти ребята - лидеры на сегодняшний день, надеюсь на их помощь.

По сути, времени уже нет. Практически неделя до конца чемпионата. Не может быть других задач, кроме как остаться в УПЛ, а дальше в следующем году сформировать боеспособный коллектив.

Долгих планов не обсуждали, потому что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы доиграть сезон и остаться. Дальше уже строить планы", - сказал Санжар.