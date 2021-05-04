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Санжар: Для Олимпика не может быть других задач, кроме как остаться в УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Донецкий клуб должен сохранить прописку в элитном дивизионе

Санжар: Для Олимпика не может быть других задач, кроме как остаться в УПЛ

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Новый главный тренер "Олимпика" Роман Санжар прокомментировал возвращение в донецкий клуб.

"Я следил за командой, ведь она мне не безразлична. Можно сказать, она как родная, столько времени тут провел. Но смотреть со стороны – это одно, а находиться внутри и понимать все процессы – другое. Многое тут поменялось. Самое главное, что сменилась обойма футболистов. Ребят, с которыми я работал, осталось совсем немного. Тем не менее, я думаю, что они должны помочь. Эти ребята - лидеры на сегодняшний день, надеюсь на их помощь.

По сути, времени уже нет. Практически неделя до конца чемпионата. Не может быть других задач, кроме как остаться в УПЛ, а дальше в следующем году сформировать боеспособный коллектив.

Долгих планов не обсуждали, потому что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы доиграть сезон и остаться. Дальше уже строить планы", - сказал Санжар.

Напомним, что Санжар во время игровой карьеры защищал цвета "Олимпика", а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год.

Отметим, что "дончане" активно борются за выживание. За два тура до финиша УПЛ "Олимпик" идет на предпоследнем месте, опережая "Минай", который находится в зоне вылета, на три балла. Донецкому клубу предстоит еще сразиться с "Рухом" и "Львовом".

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В статье: Олимпик (Донецк) Роман Санжар
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
04.05.2021 в 13:02
Романе, залишиться Олімпік в УПЛ навіть без тренера. Тому, що є Минай. І не думайте грати в атакувальний футбол, бо буде посміховисько.
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