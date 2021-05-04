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Игрок Львова: С приходом Бессмертного стали брать на вооружение не только оборонительную тактику
Максим Грисьо - о наставнике львовского клуба
pfclviv.com
Защитник "Львова" Максим Грисьо рассказал, что помогло его команде удачно сыграть на финишной прямой чемпионата УПЛ, несмотря на очень плотный график.
"Действительно, немного досадно, что соперничество в чемпионате УПЛ уже близится к завершению. Ведь в последних четырех турах "Львов" набрал хорошую скорость, одержав три победы при одной ничьей. Лучше нас этот отрезок преодолели только киевские динамовцы. Удачно складывается этот сезон и для меня, имею постоянную игровую практику, за исключением тех случаев, когда был дисквалифицирован.
Могу сказать, что мне удалось найти свою команду, с таким нетерпением жду каждого матча, каждой тренировки. Прежде всего, отмечу отличный микроклимат во "Львове" и это несмотря на то, что у нас в команде много легионеров.
Как с ними общаемся? С бразильцами – на украинском языке, большинство из них уже не первый год в команде и неплохо изъясняются, с Энесеом Махмутовичем, Фране Чирьяком, Михоби, Эрнестом – на английском. Никаких проблем, было бы желание.
Что изменилось с появлением у руля Анатолия Бессмертного? Стали больше внимания уделять игровым упражнениям, контролю мяча. Это пошло на пользу. Если раньше действовали вторым номером, то сейчас часто берем на вооружение и позиционное наступление.
За неполный последний месяц "Львов" провел шесть календарных поединков, совершив дальние вояжи в Днепр, Полтаву, Мариуполь. В матче 24 тура с азовцами уже чувствовалась усталость, и в середине второго тайма даже хотелось попросить замену.
Однако заставил себя сыграть через "не могу", проявили выдержку, терпение и мои одноклубники. Удалось не только выстоять против массированных атак хозяев, но и забить в концовке победный гол после розыгрыша стандартного положения.
Кстати, на матче в Мариуполе у нас были свои болельщики. Речь о земляках – львовянах из Национальной гвардии Украины, несущих сейчас службу в Мариуполе. Мы привезли для них из Львова пасхальные куличи, клубную атрибутику и пользуясь случаем хочу поблагодарить их от имени команды за поддержку, которая очень помогла нам взять верх", - сказал Грисьо.
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