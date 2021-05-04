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Игрок Львова: С приходом Бессмертного стали брать на вооружение не только оборонительную тактику

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Грисьо - о наставнике львовского клуба

Игрок Львова: С приходом Бессмертного стали брать на вооружение не только оборонительную тактику

pfclviv.com

Новина українською

Защитник "Львова" Максим Грисьо рассказал, что помогло его команде удачно сыграть на финишной прямой чемпионата УПЛ, несмотря на очень плотный график.

"Действительно, немного досадно, что соперничество в чемпионате УПЛ уже близится к завершению. Ведь в последних четырех турах "Львов" набрал хорошую скорость, одержав три победы при одной ничьей. Лучше нас этот отрезок преодолели только киевские динамовцы. Удачно складывается этот сезон и для меня, имею постоянную игровую практику, за исключением тех случаев, когда был дисквалифицирован.

Могу сказать, что мне удалось найти свою команду, с таким нетерпением жду каждого матча, каждой тренировки. Прежде всего, отмечу отличный микроклимат во "Львове" и это несмотря на то, что у нас в команде много легионеров.

Как с ними общаемся? С бразильцами – на украинском языке, большинство из них уже не первый год в команде и неплохо изъясняются, с Энесеом Махмутовичем, Фране Чирьяком, Михоби, Эрнестом – на английском. Никаких проблем, было бы желание.

Что изменилось с появлением у руля Анатолия Бессмертного? Стали больше внимания уделять игровым упражнениям, контролю мяча. Это пошло на пользу. Если раньше действовали вторым номером, то сейчас часто берем на вооружение и позиционное наступление.

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За неполный последний месяц "Львов" провел шесть календарных поединков, совершив дальние вояжи в Днепр, Полтаву, Мариуполь. В матче 24 тура с азовцами уже чувствовалась усталость, и в середине второго тайма даже хотелось попросить замену.

Однако заставил себя сыграть через "не могу", проявили выдержку, терпение и мои одноклубники. Удалось не только выстоять против массированных атак хозяев, но и забить в концовке победный гол после розыгрыша стандартного положения.

Кстати, на матче в Мариуполе у нас были свои болельщики. Речь о земляках – львовянах из Национальной гвардии Украины, несущих сейчас службу в Мариуполе. Мы привезли для них из Львова пасхальные куличи, клубную атрибутику и пользуясь случаем хочу поблагодарить их от имени команды за поддержку, которая очень помогла нам взять верх", - сказал Грисьо.

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В статье: ФК Львов Максим Грисьо
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Комментарии (1)
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Назар Кусий (Львів)
04.05.2021 в 14:10
На фото Кошман, якого в команді уже немає.
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