Игрок Львова: С приходом Бессмертного стали брать на вооружение не только оборонительную тактику

Защитник "Львова" Максим Грисьо рассказал, что помогло его команде удачно сыграть на финишной прямой чемпионата УПЛ, несмотря на очень плотный график.

"Действительно, немного досадно, что соперничество в чемпионате УПЛ уже близится к завершению. Ведь в последних четырех турах "Львов" набрал хорошую скорость, одержав три победы при одной ничьей. Лучше нас этот отрезок преодолели только киевские динамовцы. Удачно складывается этот сезон и для меня, имею постоянную игровую практику, за исключением тех случаев, когда был дисквалифицирован.

Могу сказать, что мне удалось найти свою команду, с таким нетерпением жду каждого матча, каждой тренировки. Прежде всего, отмечу отличный микроклимат во "Львове" и это несмотря на то, что у нас в команде много легионеров.

Как с ними общаемся? С бразильцами – на украинском языке, большинство из них уже не первый год в команде и неплохо изъясняются, с Энесеом Махмутовичем, Фране Чирьяком, Михоби, Эрнестом – на английском. Никаких проблем, было бы желание.

Что изменилось с появлением у руля Анатолия Бессмертного? Стали больше внимания уделять игровым упражнениям, контролю мяча. Это пошло на пользу. Если раньше действовали вторым номером, то сейчас часто берем на вооружение и позиционное наступление.