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Официально: Роман Санжар - главный тренер Олимпика
Яя Туре и Дмитрий Гришко будут его помощниками
Фото: ФК Олимпик Донецк
Утром, 4 мая на базе в Счастливом президент "Олимпика" Владислав Гельзин представил команде нового главного тренера.
Им стал хорошо знакомый украинским любителям футбола - Роман Николаевич Санжар. Трудовое соглашение рассчитано на два года.
В тренерский штаб Санжара войдут четверо специалистов:
- Ассистент тренера – Дмитрий Гришко.
- Ассистент тренера – Яя Туре.
- Тренер по физподготовке – Алексей Змиевский.
- Тренер вратарей – Станислав Тищенко.
Во время карьеры футболиста Санжар защищал цвета "Олимпика", а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год. Под его руководством дончане дошли до полуфинала Кубка Украины в сезоне 2014/15, а также весной 2017 года добыли историческую путевку в еврокубки.
Фото: ФК Олимпик Донецк
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