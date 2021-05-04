Официально: Роман Санжар - главный тренер Олимпика

Утром, 4 мая на базе в Счастливом президент "Олимпика" Владислав Гельзин представил команде нового главного тренера.

Им стал хорошо знакомый украинским любителям футбола - Роман Николаевич Санжар. Трудовое соглашение рассчитано на два года.

В тренерский штаб Санжара войдут четверо специалистов:

Ассистент тренера – Дмитрий Гришко.

Ассистент тренера – Яя Туре.

Тренер по физподготовке – Алексей Змиевский.

Тренер вратарей – Станислав Тищенко.

Во время карьеры футболиста Санжар защищал цвета "Олимпика", а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год. Под его руководством дончане дошли до полуфинала Кубка Украины в сезоне 2014/15, а также весной 2017 года добыли историческую путевку в еврокубки.

Фото: ФК Олимпик Донецк