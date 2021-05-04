Динамо впервые сыграет в третьем комплекте формы в матче против Мариуполя

В матче 25-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя" "Динамо" впервые в сезоне сыграет в третьем комплекте формы. Об этом сообщает Dynamomania.

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Напомним, что матч "Динамо" - "Мариуполь" состоится завтра, 5-го мая на стадионе имени Бойко в Мариуполе.