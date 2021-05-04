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Динамо впервые сыграет в третьем комплекте формы в матче против Мариуполя
Игра состоится 5 мая
Фото: ФК Динамо Киев
В матче 25-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя" "Динамо" впервые в сезоне сыграет в третьем комплекте формы. Об этом сообщает Dynamomania.
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Напомним, что матч "Динамо" - "Мариуполь" состоится завтра, 5-го мая на стадионе имени Бойко в Мариуполе.
Фото: ФК Динамо Киев
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Источник:Динамомания
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
04.05.2021 в 14:58
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
04.05.2021 в 14:44
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