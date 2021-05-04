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Динамо - Мариуполь: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Динамо" - "Мариуполь", украинская Премьер-лига, 5 мая 2021

Динамо - Мариуполь: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

На прошлых выходных киевское "Динамо" четко дало понять, что несмотря на отсутствие мотивации, все равно будет играть в полную силу, не поддаваясь никому. Команда Луческу разгромила "Ворсклу" со счетом 5:1 и теперь в отличном настроении подходит к игре в Мариуполе.

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У команды Маркевича ситуация обратная - "приазовцам" побеждать нужно, вот только очки никак не идут. В прошлом туре они проиграли "Львову" и за два тура до конца находятся лишь на 12-м месте. Сейчас "Мариуполь" не в лучшей форме, но на игру против "Динамо" они всегда умели настраиваться.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в среду, 5-го мая, на канале "2+2". Начало игры в 14:00. Легальная интернет трансляция матча "Динамо" - "Мариуполь" будет доступна на платформах Oll.tv, Megogo и Sweet.tv.

Также игру можно будет посмотреть на Youtube-канале "Football Hub".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Динамо" - "Мариуполь" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.05.2021 в 18:12
Собачку до будочки , щоб і не чиркнула об одвірок !
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.05.2021 в 15:55
Добьют ахметовских шестерок на мажорной ноте.
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