Динамо - Мариуполь: где и когда смотреть матч УПЛ

На прошлых выходных киевское "Динамо" четко дало понять, что несмотря на отсутствие мотивации, все равно будет играть в полную силу, не поддаваясь никому. Команда Луческу разгромила "Ворсклу" со счетом 5:1 и теперь в отличном настроении подходит к игре в Мариуполе.

У команды Маркевича ситуация обратная - "приазовцам" побеждать нужно, вот только очки никак не идут. В прошлом туре они проиграли "Львову" и за два тура до конца находятся лишь на 12-м месте. Сейчас "Мариуполь" не в лучшей форме, но на игру против "Динамо" они всегда умели настраиваться.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в среду, 5-го мая, на канале "2+2". Начало игры в 14:00. Легальная интернет трансляция матча "Динамо" - "Мариуполь" будет доступна на платформах Oll.tv, Megogo и Sweet.tv.

Также игру можно будет посмотреть на Youtube-канале "Football Hub".