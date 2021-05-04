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Александрия - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Колос", украинская Премьер-лига, 5 мая 2021
Фото: ФК Колос
За два тура до конца чемпионата "Колос" идет на четвертом месте, на один бал опережая "Десну" и "Ворсклу". Чернигов и Полтава в 25-м туре сыграют очный матч, что дает команде Костышина хороший шанс оторваться от конкурентов. Для этого нужно обыграть "Александрию", потерявшую мотивацию в нынешнем сезоне. Задача, согласитесь, кажется выполнимой.
Смотрите матч 25-го тура УПЛ в среду, 5-го мая, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Александрия" - "Колос" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Колос"
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