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Александрия - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Колос", украинская Премьер-лига, 5 мая 2021

Александрия - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

За два тура до конца чемпионата "Колос" идет на четвертом месте, на один бал опережая "Десну" и "Ворсклу". Чернигов и Полтава в 25-м туре сыграют очный матч, что дает команде Костышина хороший шанс оторваться от конкурентов. Для этого нужно обыграть "Александрию", потерявшую мотивацию в нынешнем сезоне. Задача, согласитесь, кажется выполнимой.

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Смотрите матч 25-го тура УПЛ в среду, 5-го мая, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Александрия" - "Колос" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Колос" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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