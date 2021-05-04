Директор Александрии: Бабич, Гомес, Михайленко? Клуб не вел никаких переговоров

Директор ФК "Александрия" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о том, что на место главного тренера "горожан" претендуют Сергей Ковалец, Александр Бабич, Дмитрий Михайленко и Висенте Гомес.

"Заявляю официально: "Александрия" никаких переговоров с потенциальными претендентами на должность главного тренера не вела. Да и какой смысл, если у Владимира Шарана еще действующий контракт и определенность с тем, останется ли он в "Александрии", появится только 10 мая после встречи специалиста с клубным руководством. Разве что сам Шаран изъявит желание уйти в отставку.

Аналогичная ситуация и с теми футболистами, у которых 30 июня заканчивается контракт с клубом. Переговорный процесс еще впереди.

Кстати, в СМИ также сообщалось, что и мне после окончания сезона будет предложена в клубе другая должность. Я на эти инсинуации не обращаю внимания, а просто стараюсь качественно выполнять свою работу и приносить пользу "Александрии" на посту директора", - сказал Китаев.