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Директор Александрии: Бабич, Гомес, Михайленко? Клуб не вел никаких переговоров

Премьер-лига
(1 голосов)

Будущее Шарана будет решено после 10 мая

Директор Александрии: Бабич, Гомес, Михайленко? Клуб не вел никаких переговоров

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Директор ФК "Александрия" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о том, что на место главного тренера "горожан" претендуют Сергей Ковалец, Александр Бабич, Дмитрий Михайленко и Висенте Гомес.

"Заявляю официально: "Александрия" никаких переговоров с потенциальными претендентами на должность главного тренера не вела. Да и какой смысл, если у Владимира Шарана еще действующий контракт и определенность с тем, останется ли он в "Александрии", появится только 10 мая после встречи специалиста с клубным руководством. Разве что сам Шаран изъявит желание уйти в отставку.

Аналогичная ситуация и с теми футболистами, у которых 30 июня заканчивается контракт с клубом. Переговорный процесс еще впереди.

Кстати, в СМИ также сообщалось, что и мне после окончания сезона будет предложена в клубе другая должность. Я на эти инсинуации не обращаю внимания, а просто стараюсь качественно выполнять свою работу и приносить пользу "Александрии" на посту директора", - сказал Китаев.

Напомним, что "Александрия" занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, в активе клуба 29 очков. Следующий матч, подопечные Шарана сыграют завтра, 5 мая с "Колосом". Начало - в 19:00.

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В статье: Сергей Ковалец Владимир Шаран Дмитрий Михайленко Александр Бабич ФК Александрия Висенте Гомес Дмитрий Китаев
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Комментарии (1)
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sergkir
04.05.2021 в 15:50
Гомес конечно норм, остальные ни о чём
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