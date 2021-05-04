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Ворскла - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Уже в среду мы можем узнать все команды от УПЛ в еврокубках на следующий сезон

Ворскла - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: upl.ua/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Борьба за еврокубки продолжается. В течение ближайших шести дней мы узнаем, кто от Украины сыграет в международных турнирах. На одно место в Лиге Европы и два в Лиге конференций - четыре претендента. "Ворскла" и "Десна" как раз больше других претендуют на то, чтобы остаться на перроне и не запрыгнуть в последний вагон. Поэтому победа в очном противостоянии очень важна.

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Где состоится матч "Ворскла" - "Десна" и во сколько начало?

Домашние матчи полтавчан, как и прежде проводятся на стадионе имени Алексея Бутовского. Встреча пройдёт без присутствия болельщиков: Полтавская область остаётся в красной зоне, что ставит крест на возможности посетить игру зрителям.

Сам же матч состоится в среду, 5 мая, а стартовый свисток арбитра Екатерины Монзуль прозвучит в 19:00.

Где смотреть онлайн матч "Ворскла" - "Десна"

Если вы по каким-то причинам не сможете увидеть поединок, отслеживайте события на поле стадиона имени Бутовского при помощи Матч-центра UA-Футбол. По ссылке здесь будет текстовая трансляция этого поединка, благодаря которой вы не пропустите ничего важного в игре.

Домашние встречи "Ворсклы" в УПЛ транслирует "Футбол 1/2/3". А конкретно этот поединок на ТВ можно будет увидеть на канале "Футбол1". Эфир стартует в 18:55.

Увидеть игру можно будет и в интернете на платформах, которые ведут трансляции каналов "Футбол 1/2/3": oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие. Все эти сервисы работают по предоплате.

Добавим, что следить за игрой вы также сможете в аудио трансляции от Youtube-канала Подкасты UA-Футбол. Комментатор - Сергей Швец.

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов)
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