Ворскла - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Борьба за еврокубки продолжается. В течение ближайших шести дней мы узнаем, кто от Украины сыграет в международных турнирах. На одно место в Лиге Европы и два в Лиге конференций - четыре претендента. "Ворскла" и "Десна" как раз больше других претендуют на то, чтобы остаться на перроне и не запрыгнуть в последний вагон. Поэтому победа в очном противостоянии очень важна.

Где состоится матч "Ворскла" - "Десна" и во сколько начало?

Домашние матчи полтавчан, как и прежде проводятся на стадионе имени Алексея Бутовского. Встреча пройдёт без присутствия болельщиков: Полтавская область остаётся в красной зоне, что ставит крест на возможности посетить игру зрителям.

Сам же матч состоится в среду, 5 мая, а стартовый свисток арбитра Екатерины Монзуль прозвучит в 19:00.

Где смотреть онлайн матч "Ворскла" - "Десна"

Если вы по каким-то причинам не сможете увидеть поединок, отслеживайте события на поле стадиона имени Бутовского при помощи Матч-центра UA-Футбол. По ссылке здесь будет текстовая трансляция этого поединка, благодаря которой вы не пропустите ничего важного в игре.

Домашние встречи "Ворсклы" в УПЛ транслирует "Футбол 1/2/3". А конкретно этот поединок на ТВ можно будет увидеть на канале "Футбол1". Эфир стартует в 18:55.

Увидеть игру можно будет и в интернете на платформах, которые ведут трансляции каналов "Футбол 1/2/3": oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие. Все эти сервисы работают по предоплате.

Добавим, что следить за игрой вы также сможете в аудио трансляции от Youtube-канала Подкасты UA-Футбол. Комментатор - Сергей Швец.