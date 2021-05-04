Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Уже в среду мы можем узнать все команды от УПЛ в еврокубках на следующий сезон
Фото: upl.ua/Автор неизвестен
Борьба за еврокубки продолжается. В течение ближайших шести дней мы узнаем, кто от Украины сыграет в международных турнирах. На одно место в Лиге Европы и два в Лиге конференций - четыре претендента. "Ворскла" и "Десна" как раз больше других претендуют на то, чтобы остаться на перроне и не запрыгнуть в последний вагон. Поэтому победа в очном противостоянии очень важна.
Где состоится матч "Ворскла" - "Десна" и во сколько начало?
Домашние матчи полтавчан, как и прежде проводятся на стадионе имени Алексея Бутовского. Встреча пройдёт без присутствия болельщиков: Полтавская область остаётся в красной зоне, что ставит крест на возможности посетить игру зрителям.
Сам же матч состоится в среду, 5 мая, а стартовый свисток арбитра Екатерины Монзуль прозвучит в 19:00.
Где смотреть онлайн матч "Ворскла" - "Десна"
Если вы по каким-то причинам не сможете увидеть поединок, отслеживайте события на поле стадиона имени Бутовского при помощи Матч-центра UA-Футбол. По ссылке
Домашние встречи "Ворсклы" в УПЛ транслирует "Футбол 1/2/3". А конкретно этот поединок на ТВ можно будет увидеть на канале "Футбол1". Эфир стартует в 18:55.
Увидеть игру можно будет и в интернете на платформах, которые ведут трансляции каналов "Футбол 1/2/3": oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие. Все эти сервисы работают по предоплате.
Добавим, что следить за игрой вы также сможете в аудио трансляции от Youtube-канала Подкасты UA-Футбол. Комментатор - Сергей Швец.
Популярное сейчас
- Динамо впервые сыграет в третьем комплекте формы в матче против Мариуполя
- В Краматорске появится памятник экс-игроку Авангарда. Его убили боевики так называемой ДНР
- Санжар возвращается в Олимпик, Заря рискует потерять ключевых игроков. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Львов и Рух остаются в элите, четыре команды в опасной зоне. Таблица УПЛ 2020/21
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО