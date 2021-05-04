Днепр-1 - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Предпоследний тур чемпионата Украины должен снять вопрос о том, кто именно станет бронзовым призером первенства. Ближе всего к статусному достижению - "Заря", которой надо или не проиграть "Днепру-1", или дождаться осечки "Колоса".

Луганчан удовлетворит любая потеря ковалевцами очков, хотя команда Скрипника в первую очередь будет полагаться на себя. Соперник непростой, но "Заре" не привыкать к испытаниям.

Матч "Днепр-1" - "Заря" состоится 05.05.2021 в 19:00. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз – в разделе "Украинская Премьер - лига" >>>.

В прямом видеоэфире матч покажет телеканал УНИАН. Начало прямой трансляции – 18:55. Также игру можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Окно для просмотра появится и на нашем сайте непосредственно перед игрой.