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Гельзин: Санжар - самый успешный тренер в истории Олимпика
Новый-старый тренер вернулся в клуб
olimpik.com.ua
Президент "Олимпика" Владилав Гельзин прокомментировал
"Очень рады возвращению в команду Романа Санжара. Уверен, с его приходом мы сможем решить задачу сохранения места в УПЛ, наладить ту атмосферу в коллективе, которой раньше славился "Олимпик" и воплотить в жизнь наши амбиции, о которых мы не раз уже говорили...
Все произошло спонтанно. Юрий Калитвинцев позвонил мне с утра и сказал, что считает, что ему нужно уйти. Не каждый тренер может найти в себе силы самостоятельно покинуть свой пост. Большое ему спасибо за работу и за его порядочность.
Я сразу же вспомнил про Романа. У нас большая вместе прожитая футбольная жизнь, еще начиная с Донецка. Он был отличным капитаном "Олимпика" многие годы, а после стал великолепным тренером, вывел нашу команду из Первой лиги в УПЛ, затем - в Лигу Европы. Это самый успешный наставник в истории нашего клуба! Мы давно дружим и не теряли контакт все это время.
Что касается задач, то, конечно, главное сейчас – остаться в Премьер-лиге и наладить плодотворную атмосферу в коллективе. А уже в следующем году мы будем ставить задачу попасть в еврокубки. Мы уже однажды там побывали и хотим туда вернуться", - сказал Гельзин.
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