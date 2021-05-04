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Гельзин: Санжар - самый успешный тренер в истории Олимпика

Премьер-лига
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Новый-старый тренер вернулся в клуб

Гельзин: Санжар - самый успешный тренер в истории Олимпика

olimpik.com.ua

Новина українською

Президент "Олимпика" Владилав Гельзин прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Романа Санжара.

"Очень рады возвращению в команду Романа Санжара. Уверен, с его приходом мы сможем решить задачу сохранения места в УПЛ, наладить ту атмосферу в коллективе, которой раньше славился "Олимпик" и воплотить в жизнь наши амбиции, о которых мы не раз уже говорили...

Все произошло спонтанно. Юрий Калитвинцев позвонил мне с утра и сказал, что считает, что ему нужно уйти. Не каждый тренер может найти в себе силы самостоятельно покинуть свой пост. Большое ему спасибо за работу и за его порядочность.

Я сразу же вспомнил про Романа. У нас большая вместе прожитая футбольная жизнь, еще начиная с Донецка. Он был отличным капитаном "Олимпика" многие годы, а после стал великолепным тренером, вывел нашу команду из Первой лиги в УПЛ, затем - в Лигу Европы. Это самый успешный наставник в истории нашего клуба! Мы давно дружим и не теряли контакт все это время.

Что касается задач, то, конечно, главное сейчас – остаться в Премьер-лиге и наладить плодотворную атмосферу в коллективе. А уже в следующем году мы будем ставить задачу попасть в еврокубки. Мы уже однажды там побывали и хотим туда вернуться", - сказал Гельзин.

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В статье: Олимпик (Донецк) Роман Санжар Владислав Гельзин
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Источник:
ФК Олимпик

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