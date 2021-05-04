Шахтер поздравил Фернандиньо с 36-летием

Сегодня, 4 мая, свой День рождения отмечает хавбек " Манчестер Сити " Фернандиньо.

Не остался в стороне от данного события и донецкий "Шахтер", который поздравил своего бывшего полузащитника с 36-летием.

Напомним, что цвета "Шахтера" футболист защищал с 2005 по 2013 годы.