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Шахтер поздравил Фернандиньо с 36-летием
У хавбека сегодня День рождения
Сегодня, 4 мая, свой День рождения отмечает хавбек "
Не остался в стороне от данного события и донецкий "Шахтер", который поздравил своего бывшего полузащитника с 36-летием.
Напомним, что цвета "Шахтера" футболист защищал с 2005 по 2013 годы.
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