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Шахтер поздравил Фернандиньо с 36-летием

Премьер-лига
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У хавбека сегодня День рождения

Шахтер поздравил Фернандиньо с 36-летием

Новина українською

Сегодня, 4 мая, свой День рождения отмечает хавбек "Манчестер Сити" Фернандиньо.

Не остался в стороне от данного события и донецкий "Шахтер", который поздравил своего бывшего полузащитника с 36-летием.

Напомним, что цвета "Шахтера" футболист защищал с 2005 по 2013 годы.

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В статье: Фернандиньо Шахтер (Донецк) Манчестер Сити
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