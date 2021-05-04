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Один из лидеров Десны вернулся после травмы и может сыграть против Ворсклы

Премьер-лига
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Хорошие новости для болельщиков Десны

Один из лидеров Десны вернулся после травмы и может сыграть против Ворсклы

Фото: ФК Десна

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Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий восстановился после травмы и сможет сыграть в матче 25-го тура УПЛ против "Ворсклы".

Хавбек не принимал участие в последних трех последних матчах команды из-за повреждения.

Матч "Ворскла" – "Десна" состоится в четверг 6 мая и начнется в 19:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тотовицкий провел за "Десну" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Ворскла (Полтава) Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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