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Один из лидеров Десны вернулся после травмы и может сыграть против Ворсклы
Хорошие новости для болельщиков Десны
Фото: ФК Десна
Полузащитник "Десны"
Хавбек не принимал участие в последних трех последних матчах команды из-за повреждения.
Матч "Ворскла" – "Десна" состоится в четверг 6 мая и начнется в 19:00.
Напомним, что в нынешнем сезоне Тотовицкий провел за "Десну" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
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Источник:ФК Десна
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