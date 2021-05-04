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Жена Олега Гусева: При Луческу в Динамо стало меньше этой тупой физики
Приход тренера в Динамо обсуждают все и везде
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Жена помощника тренера "
"Сейчас мне очень нравится концепция и подход Луческу к тренировкам "Динамо". Конечно, то, что делают фанаты, мне это тоже не очень понятно, но это не мое дело.
Человек пришел на работу и отлично ее выполняет. "Динамо" классно показывает себя в матчах, они молодцы. Действительно, стало меньше этой тупой физики, где ты должен бежать до последнего, а потом коленные чашечки себе оперировать.
Очень разумный подход к тренировкам. Луческу как тренер мне очень нравится", – сказала Мария Гусева.
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