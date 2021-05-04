Жена Олега Гусева: При Луческу в Динамо стало меньше этой тупой физики

Жена помощника тренера " Динамо " Олега Гусева Мария высказала свое мнение о работе румынского специалиста в киевском клубе.

"Сейчас мне очень нравится концепция и подход Луческу к тренировкам "Динамо". Конечно, то, что делают фанаты, мне это тоже не очень понятно, но это не мое дело.

Человек пришел на работу и отлично ее выполняет. "Динамо" классно показывает себя в матчах, они молодцы. Действительно, стало меньше этой тупой физики, где ты должен бежать до последнего, а потом коленные чашечки себе оперировать.

Очень разумный подход к тренировкам. Луческу как тренер мне очень нравится", – сказала Мария Гусева.