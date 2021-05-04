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Жена Олега Гусева: При Луческу в Динамо стало меньше этой тупой физики

Премьер-лига
(6 голосов)

Приход тренера в Динамо обсуждают все и везде

Жена Олега Гусева: При Луческу в Динамо стало меньше этой тупой физики

instagram.com/masha_mash20

Новина українською

Жена помощника тренера "Динамо" Олега Гусева Мария высказала свое мнение о работе румынского специалиста в киевском клубе.

"Сейчас мне очень нравится концепция и подход Луческу к тренировкам "Динамо". Конечно, то, что делают фанаты, мне это тоже не очень понятно, но это не мое дело.

Человек пришел на работу и отлично ее выполняет. "Динамо" классно показывает себя в матчах, они молодцы. Действительно, стало меньше этой тупой физики, где ты должен бежать до последнего, а потом коленные чашечки себе оперировать.

Очень разумный подход к тренировкам. Луческу как тренер мне очень нравится", – сказала Мария Гусева.

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В статье: Мирча Луческу Олег Гусев Динамо (Киев) Мария Гусева
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Источник:
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Комментарии (13)
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Mexxxxx (Просяная)
04.05.2021 в 20:58
А кто она, напомните пожалуйста, что имеет право "мнение" свое высказывать на уровне прям официальной позиции. Ей нравится "концепция и подход" тренера, я так понимаю только благодаря этому, что ей понравилось, Луческу и дальше остается у руля. Ну то что она эксперт в значении физики, тупой, для игры команды это понятно, Лобановского она бы сейчас разнесла в пух и прах, любил он как раз тупизной заниматься.
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0
0
storm_ua (Николаев)
04.05.2021 в 20:03
Ого, морозючки у нас тоже экспердами заделались,,,что дальше?морозючка возглавит дыню?
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+1
-1
krakow (Херсон)
04.05.2021 в 19:23
Интересно, журналист правильно все растлумачил? А,то с такими губами,наверняка уже,выработался диалект.
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0
0
Ulrih84 (M-G)
04.05.2021 в 19:34
Вирішив помірятись своїми експертними губами з дівочими?
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+1
0
avatar
Байкал (Lviv)
04.05.2021 в 19:14
Мені цікаво,як все це виглядало. Якийсь спортивний журналіст задав собі ціль вияснити як тренування (а саме бігові вправи) відрізняються при Луческу і попередніх тренерах. Сидить собі ,думає... і тут запитаю я в людини ,яка на цьому розуміється . А найкраще серед всіх -це Марія Гусєва. І як раз її оцінка розставила всі крапки над «і». P.s. З таким же успіхом міг запитати в будь-якої дружини чи дівчини діючого гравця Динамо
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+2
0
sergkir
04.05.2021 в 19:16
Ответить
0
0
vadooo (Слатино)
04.05.2021 в 18:52
Может эту уточку поставить тренером ?
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0
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
04.05.2021 в 18:51
Куриця. Травмованих стало не меньше.
Ответить
0
-5
simply_the_best (Львов)
04.05.2021 в 18:50
Но Динамовские сердца всё равно будут ждать своего шанса... А в наших реалиях ещё Калитвинцева могут тренером какой- то юношеской сборной сделать(
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0
-1
sergkir
04.05.2021 в 18:47
Смешно такое читать даже, а вы ещё и пишите!!!
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
04.05.2021 в 18:45
Спасибо девушка, что расставили все по полочкам. Даже жена ассистента заметила, что тупой физики стало меньше.
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+4
-1
sergkir
04.05.2021 в 18:49
Теперь представь жену Шевченка и что она знает?)))
Ответить
+4
0
oda1979 (Запорожье)
04.05.2021 в 19:24
Овэй! Может бабы и тренируют, а мужики так, для шумового фона?
+2
0


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