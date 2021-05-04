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Буяльский - лучший игрок 24-го тура УПЛ по оценкам Instat

Премьер-лига
(1 голосов)

Хет-трик дорогого стоит

Буяльский - лучший игрок 24-го тура УПЛ по оценкам Instat

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский признан лучшим игроком 24 тура УПЛ по оценкам Instat.

В матче против "Ворсклы" (5:1) полузащитник киевлян набрал 386 баллов.

Также в топ-3 вошли Александр Караваев из "Динамо" (354) и хавбек "Шахтера" Тете (323).

Отмечается, что для Буяльского это наивысшая в текущем сезоне. Также собственный рекорд установил Андрей Богданов из "Колоса" (321 балл).

Топ-10 футболистов 24-го тура:

Виталий Буяльский ("Динамо") – 386

Александр Караваев ("Динамо") – 354

Тете ("Шахтер") – 323

Андрей Богданов ("Колос") – 321

Энес Махмутович ("Львов") – 310

Николай Матвиенко ("Шахтер") – 309

Дентиньо ("Шахтер") – 309

Додо ("Шахтер") – 308

Николай Шапаренко ("Динамо") – 305

Жерсон Родригеш ("Динамо") – 300

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
04.05.2021 в 19:54
Не подвергается никаким сомнениям.!Принимается как факт!
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