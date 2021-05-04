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Буяльский - лучший игрок 24-го тура УПЛ по оценкам Instat
Хет-трик дорогого стоит
fcdynamo.kiev.ua
Хавбек "
В матче против "Ворсклы" (5:1) полузащитник киевлян набрал 386 баллов.
Также в топ-3 вошли Александр Караваев из "Динамо" (354) и хавбек "Шахтера" Тете (323).
Отмечается, что для Буяльского это наивысшая в текущем сезоне. Также собственный рекорд установил Андрей Богданов из "Колоса" (321 балл).
Топ-10 футболистов 24-го тура:
Виталий Буяльский ("Динамо") – 386
Александр Караваев ("Динамо") – 354
Тете ("Шахтер") – 323
Андрей Богданов ("Колос") – 321
Энес Махмутович ("Львов") – 310
Николай Матвиенко ("Шахтер") – 309
Дентиньо ("Шахтер") – 309
Додо ("Шахтер") – 308
Николай Шапаренко ("Динамо") – 305
Жерсон Родригеш ("Динамо") – 300
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