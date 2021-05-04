Политыло: Санжар знает внутреннюю кухню Олимпика, поэтому он лучше всего подходит команде

Хавбек "Олимпика" Сергей Политыло в эфире ТК Футбол высказался относительно возвращения Романа Санжара на должность главного тренера клуба .

"Санжар это тренер, который знает "Олимпик" очень хорошо. Он долго здесь был и знает всю внутреннюю кухню, поэтому, наверное, он лучше всего подходит этой команде.

У нас часто меняются тренеры, хочется, чтобы один уже задержался, чтобы наконец появились результаты", – сказал Политыло.