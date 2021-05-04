  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Политыло: Санжар знает внутреннюю кухню Олимпика, поэтому он лучше всего подходит команде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Политыло: Санжар знает внутреннюю кухню Олимпика, поэтому он лучше всего подходит команде

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Олимпика - о новом-старом тренере

Политыло: Санжар знает внутреннюю кухню Олимпика, поэтому он лучше всего подходит команде

olimpik.com.ua

Новина українською

Хавбек "Олимпика" Сергей Политыло в эфире ТК Футбол высказался относительно возвращения Романа Санжара на должность главного тренера клуба.

"Санжар это тренер, который знает "Олимпик" очень хорошо. Он долго здесь был и знает всю внутреннюю кухню, поэтому, наверное, он лучше всего подходит этой команде.

У нас часто меняются тренеры, хочется, чтобы один уже задержался, чтобы наконец появились результаты", – сказал Политыло.

Напомним, что Санжар во время игровой карьеры защищал цвета "Олимпика", а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Политыло Олимпик (Донецк) Роман Санжар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...