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Политыло: Санжар знает внутреннюю кухню Олимпика, поэтому он лучше всего подходит команде
Хавбек Олимпика - о новом-старом тренере
olimpik.com.ua
Хавбек "Олимпика" Сергей Политыло в эфире ТК Футбол высказался относительно
"Санжар это тренер, который знает "Олимпик" очень хорошо. Он долго здесь был и знает всю внутреннюю кухню, поэтому, наверное, он лучше всего подходит этой команде.
У нас часто меняются тренеры, хочется, чтобы один уже задержался, чтобы наконец появились результаты", – сказал Политыло.
Напомним, что Санжар во время игровой карьеры защищал цвета "Олимпика", а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год.
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