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Ворскла - Десна: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

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Ворскла - Десна: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

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Решающий поединок финала украинского чемпионата! Проигравший в этом матче с большой долей вероятности останется без еврокубков на следующий сезон, а вот победитель получит шанс поиграть в международном турнире. Так кто же это будет? Ворскла, которая разгромно проиграла два последних матча, или Десна, не знающая вкуса побед в трех встречах подряд? Давайте узнаем вместе в нашей аудио трансляции! Комментатор - Сергей Швец.

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов)
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