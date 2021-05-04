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Агент Иванисени: К игроку есть интерес из Турции, Испании и России
Судя по всему, луганский клуб летом потеряет своего лидера
фото - Олександр Приходько
Полузащитник "
"Очень много клубов из Турции звонят, интересуются, можно сказать, официально интересуются.
Также есть один клуб из Испании, который проявляет серьезный интерес, и есть определенные клубы из России, которые, впрочем, сейчас нам не очень интересны.
Когда сезон закончится, мы сядем с футболистом и будем принимать решения где и что. Лучший приоритет – где тренер хочет футболиста и где финансовые условия более-менее нормальные для жизни хотя бы. И чтобы чемпионат был сильный", - сказал Поробия.
Напомним, что контракт Иванисени с "Зарей" заканчивается в июне этого года.
Ранее также сообщалось, что кроме Иванисени не собираются продлевать контракт с луганским клубом голкипер Никола Василь, защитник Джоель Абу Ханна и хавбек Владлен Юрченко.
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