Агент Иванисени: К игроку есть интерес из Турции, Испании и России

Полузащитник " Зари " Дмитрий Иванисеня имеет предложения от зарубежных клубов. Об этом сообщил агент игрока Иван Поробия.

"Очень много клубов из Турции звонят, интересуются, можно сказать, официально интересуются.

Также есть один клуб из Испании, который проявляет серьезный интерес, и есть определенные клубы из России, которые, впрочем, сейчас нам не очень интересны.

Когда сезон закончится, мы сядем с футболистом и будем принимать решения где и что. Лучший приоритет – где тренер хочет футболиста и где финансовые условия более-менее нормальные для жизни хотя бы. И чтобы чемпионат был сильный", - сказал Поробия.