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Агент Иванисени: К игроку есть интерес из Турции, Испании и России

Премьер-лига
(1 голосов)

Судя по всему, луганский клуб летом потеряет своего лидера

Агент Иванисени: К игроку есть интерес из Турции, Испании и России

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня имеет предложения от зарубежных клубов. Об этом сообщил агент игрока Иван Поробия.

"Очень много клубов из Турции звонят, интересуются, можно сказать, официально интересуются.

Также есть один клуб из Испании, который проявляет серьезный интерес, и есть определенные клубы из России, которые, впрочем, сейчас нам не очень интересны.

Когда сезон закончится, мы сядем с футболистом и будем принимать решения где и что. Лучший приоритет – где тренер хочет футболиста и где финансовые условия более-менее нормальные для жизни хотя бы. И чтобы чемпионат был сильный", - сказал Поробия.

Напомним, что контракт Иванисени с "Зарей" заканчивается в июне этого года.

Ранее также сообщалось, что кроме Иванисени не собираются продлевать контракт с луганским клубом голкипер Никола Василь, защитник Джоель Абу Ханна и хавбек Владлен Юрченко.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.05.2021 в 20:11
Заря им карьеры реанимировал,а они по турциям валят,скоты одним словом)))
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