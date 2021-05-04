Будущее молодежки Динамо пока что не определено

Со следующего сезона УПЛ упраздняет молодежные команды U-21, а клубам будет предложено зарегистрировать дублирующие команды в ПФЛ (по желанию).

Один из тренеров молодежки "Динамо" Сергей Шматоваленко рассказал о неопределенном будущем команды U-21 киевлян.

- Что будет дальше с футболистами и тренерами молодежной команды?

- Пока нам ничего не говорили. В будущем у Юрия Мороза, наверное, будет разговор с президентом клуба Игорем Суркисом, после чего решится наша дальнейшая судьба, - сказал Шматоваленко.