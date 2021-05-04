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Будущее молодежки Динамо пока что не определено

Премьер-лига
(1 голосов)

Решение будет приниматься после окончания сезона

Будущее молодежки Динамо пока что не определено

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Со следующего сезона УПЛ упраздняет молодежные команды U-21, а клубам будет предложено зарегистрировать дублирующие команды в ПФЛ (по желанию).

Один из тренеров молодежки "Динамо" Сергей Шматоваленко рассказал о неопределенном будущем команды U-21 киевлян.

- Что будет дальше с футболистами и тренерами молодежной команды?

- Пока нам ничего не говорили. В будущем у Юрия Мороза, наверное, будет разговор с президентом клуба Игорем Суркисом, после чего решится наша дальнейшая судьба, - сказал Шматоваленко.

Ранее была информация, что "Динамо" предлагает "Черноморцу" арендовать 12 игроков молодежной команды.

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В статье: Динамо (Киев) Сергей Шматоваленко
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.05.2021 в 23:29
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