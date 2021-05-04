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Будущее молодежки Динамо пока что не определено
Решение будет приниматься после окончания сезона
fcdynamo.kiev.ua
Со следующего сезона
Один из тренеров молодежки "Динамо" Сергей Шматоваленко рассказал о неопределенном будущем команды U-21 киевлян.
- Что будет дальше с футболистами и тренерами молодежной команды?
- Пока нам ничего не говорили. В будущем у Юрия Мороза, наверное, будет разговор с президентом клуба Игорем Суркисом, после чего решится наша дальнейшая судьба, - сказал Шматоваленко.
Ранее была информация, что
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