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На перевоспитание в дубль. Альюн и Луизао сыграли за молодежку Ворсклы

Премьер-лига
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У Максимова не забалуешь

На перевоспитание в дубль. Альюн и Луизао сыграли за молодежку Ворсклы

Новина українською

Молодежная команда "Ворсклы" в поединке 25-го тура первенства U-21 обыграла "Десну" со счетом 3:1.

Отметим, что в стратовом составе полтавчан вышли два игрока основной команды – Альюн и Луизао.

Напомним, что оба игрока сыграли в недавнем матче УПЛ против "Динамо" (1:5). При этом Альюн "привез" две результативные ошибки, не впечатлил игрой и Луизао.

Ворскла U-21 – Десна U-21 3:1

Голы: Ульяницкий (54), Гладковский (74, с пенальти), Кожевников (78) - Пусь (20)

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В статье: Ворскла (Полтава) Луизао Десна (Чернигов) Пап-Альюн Ндиайе
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