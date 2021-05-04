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На перевоспитание в дубль. Альюн и Луизао сыграли за молодежку Ворсклы
У Максимова не забалуешь
Молодежная команда "
Отметим, что в стратовом составе полтавчан вышли два игрока основной команды – Альюн и Луизао.
Напомним, что оба игрока сыграли в недавнем матче УПЛ против "Динамо" (1:5). При этом Альюн
Ворскла U-21 – Десна U-21 3:1
Голы: Ульяницкий (54), Гладковский (74, с пенальти), Кожевников (78) - Пусь (20)
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