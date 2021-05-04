На перевоспитание в дубль. Альюн и Луизао сыграли за молодежку Ворсклы

Молодежная команда " Ворсклы " в поединке 25-го тура первенства U-21 обыграла "Десну" со счетом 3:1.

Отметим, что в стратовом составе полтавчан вышли два игрока основной команды – Альюн и Луизао.

Напомним, что оба игрока сыграли в недавнем матче УПЛ против "Динамо" (1:5). При этом Альюн "привез" две результативные ошибки , не впечатлил игрой и Луизао.

Ворскла U-21 – Десна U-21 3:1

Голы: Ульяницкий (54), Гладковский (74, с пенальти), Кожевников (78) - Пусь (20)