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Защитник Динамо U-21: Каждому из нас удастся заиграть - если не в Динамо, то все равно на достаточно высоком уровне
Что будет с динамовской молодежкой пока что неясно
dynamomania.com
Защитник "
- Нет ощущения обреченности у футболистов из-за ликвидации турнира дублеров?
- Мне кажется, что каждый из нас находится уже на определенном уровне, и каждому из нас удастся заиграть - если не в "Динамо", то все равно на достаточно высоком уровне.
Но пока мы думаем о последнем матче против "Колоса", после чего каждый, думаю, надеется поехать летом на сборы с первой командой. Никто не говорил, что после ликвидации турнира дублеров мы просто уйдем с "Динамо". Мы до конца верим в свой шанс. У кого-то он будет, у кого-то - нет.
Мы добросовестно работаем, на мой взгляд, провели хороший сезон, и наши результаты показали это, - сказал Биловар.
Напомним, что со следующего сезона УПЛ упраздняет молодежные команды U-21, а клубам будет предложено зарегистрировать дублирующие команды в ПФЛ (по желанию).
Также ранее была информация, что
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