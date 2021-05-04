Защитник Динамо U-21: Каждому из нас удастся заиграть - если не в Динамо, то все равно на достаточно высоком уровне

Защитник " Динамо " U-21 Кристиан Биловар рассказал, как футболисты молодежки киевлян воспринимают новость о расформировании чемпионата U-21.

- Нет ощущения обреченности у футболистов из-за ликвидации турнира дублеров?

- Мне кажется, что каждый из нас находится уже на определенном уровне, и каждому из нас удастся заиграть - если не в "Динамо", то все равно на достаточно высоком уровне.

Но пока мы думаем о последнем матче против "Колоса", после чего каждый, думаю, надеется поехать летом на сборы с первой командой. Никто не говорил, что после ликвидации турнира дублеров мы просто уйдем с "Динамо". Мы до конца верим в свой шанс. У кого-то он будет, у кого-то - нет.

Мы добросовестно работаем, на мой взгляд, провели хороший сезон, и наши результаты показали это, - сказал Биловар.

Напомним, что со следующего сезона УПЛ упраздняет молодежные команды U-21, а клубам будет предложено зарегистрировать дублирующие команды в ПФЛ (по желанию).