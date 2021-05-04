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Йовичевич: Знание языка – это уважение к стране, в которой ты живешь

Премьер-лига
(5 голосов)

Ликбез от главного тренера Днепра-1

Йовичевич: Знание языка – это уважение к стране, в которой ты живешь

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Хорватский наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич рассказал, почему он внутри команды общается на украинском языке.

- Почему украинцы так удивляются, что вы выучили украинский язык?

– Не понимаю, вообще. Я пришел в Украину, и тут официальный язык украинский. Если он такой, то я выучил украинский язык. Если бы был другой, то я бы и его выучил.

- Реально ли было бы выучить украинский, если бы вы попали не в "Карпаты", а в "Днепр", например, где не украиноязычная среда?

– Тут между собой нужно разбираться. Официальный язык украинский. Он мне очень нравится, очень мелодичный. Если не ошибаюсь, то украинский – второй по мелодичности в Европе после итальянского.

Это сложный язык, но я отдал все силы, чтобы коммуницировать с вами. Хотя, думаю, мне не хватает еще 20-30%, чтобы до конца высказать все, что я думаю.

- Для чего украинцам знать украинский язык?

– Нужно время, чтобы все поняли важность языка. Знание языка – это уважение к стране, в которой ты живешь.

С первого дня в "Днепр-1" я начал говорить на украинском и меня все прекрасно понимают. Если я вижу, что что-то не так в глазах – говорю на русском.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (6)
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download1 (huyersk)
05.05.2021 в 01:17
А таке ставлення до цих питань викликає вже безпосереднє повагу до людини. Здоров'я та звершень з Дніпро-1, тезко!
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.05.2021 в 00:29
Браво, Ігор!
Ответить
+3
0
citizen (Prolisky)
05.05.2021 в 00:25
" Для чого українцям знати українську мову?"Що за жорік це питав?
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+5
-2
FC Energy (Новая Каховка)
05.05.2021 в 01:32
Это была ирония и вопрос был задан на украинском
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
04.05.2021 в 23:45
Уважение за последовательность.
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+8
-1
avatar
IvaneZZZ (Киев)
04.05.2021 в 23:43
Молодец
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+8
0


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