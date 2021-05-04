Йовичевич: Знание языка – это уважение к стране, в которой ты живешь

Хорватский наставник " Днепра-1 " Игор Йовичевич рассказал, почему он внутри команды общается на украинском языке.

- Почему украинцы так удивляются, что вы выучили украинский язык?

– Не понимаю, вообще. Я пришел в Украину, и тут официальный язык украинский. Если он такой, то я выучил украинский язык. Если бы был другой, то я бы и его выучил.

- Реально ли было бы выучить украинский, если бы вы попали не в "Карпаты", а в "Днепр", например, где не украиноязычная среда?

– Тут между собой нужно разбираться. Официальный язык украинский. Он мне очень нравится, очень мелодичный. Если не ошибаюсь, то украинский – второй по мелодичности в Европе после итальянского.

Это сложный язык, но я отдал все силы, чтобы коммуницировать с вами. Хотя, думаю, мне не хватает еще 20-30%, чтобы до конца высказать все, что я думаю.

- Для чего украинцам знать украинский язык?

– Нужно время, чтобы все поняли важность языка. Знание языка – это уважение к стране, в которой ты живешь.

С первого дня в "Днепр-1" я начал говорить на украинском и меня все прекрасно понимают. Если я вижу, что что-то не так в глазах – говорю на русском.