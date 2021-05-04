  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кухаревич: Роналду - эталон в футболе. Что он показывает в свои 36 – достойно похвалы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кухаревич: Роналду - эталон в футболе. Что он показывает в свои 36 – достойно похвалы

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что форвард Руха только на 10% Криштиану

Кухаревич: Роналду - эталон в футболе. Что он показывает в свои 36 – достойно похвалы

Фото: Eurosport

Новина українською

Нападающий "Руха" Николай Кухаревич, который летом перейдет в французский "Труа", в инстаграме журналиста Романа Бебеха ответил на вопросы болельщиков.

- Не боишься французских защитников-костоломов?

– Не боюсь. Я уже такой закаленный в этом плане. Думаю, в Украине пожестче есть.

- Кто самый жесткий?

– Попов, наверное.

- В каком клубе мечтаешь играть?

– В "Манчестер Сити".

- Кто эталон в футболе?

– Роналду. В свои 36 лет, что он показывает – достойно похвалы.

- На сколько процентов ты Криштиану?

– Пока 10%.

- Когда играл за "Волынь", были мысли о Европе?

– Думаю, были. Сразу знал, чего хочу. Работал, чтобы это случилось побыстрее.

- О каком чемпионате думал?

– Бельгия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Рух (Львов) Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.05.2021 в 00:11
Все, Кухаревич... Попав ти в чорний список Дуріана назавжди...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...