Кухаревич: Роналду - эталон в футболе. Что он показывает в свои 36 – достойно похвалы

Нападающий " Руха " Николай Кухаревич, который летом перейдет в французский "Труа", в инстаграме журналиста Романа Бебеха ответил на вопросы болельщиков.

- Не боишься французских защитников-костоломов?

– Не боюсь. Я уже такой закаленный в этом плане. Думаю, в Украине пожестче есть.

- Кто самый жесткий?

– Попов, наверное.

- В каком клубе мечтаешь играть?

– В "Манчестер Сити".

- Кто эталон в футболе?

– Роналду. В свои 36 лет, что он показывает – достойно похвалы.

- На сколько процентов ты Криштиану?

– Пока 10%.

- Когда играл за "Волынь", были мысли о Европе?

– Думаю, были. Сразу знал, чего хочу. Работал, чтобы это случилось побыстрее.

- О каком чемпионате думал?

– Бельгия.