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Кухаревич: Роналду - эталон в футболе. Что он показывает в свои 36 – достойно похвалы
Пока что форвард Руха только на 10% Криштиану
Фото: Eurosport
Нападающий "
- Не боишься французских защитников-костоломов?
– Не боюсь. Я уже такой закаленный в этом плане. Думаю, в Украине пожестче есть.
- Кто самый жесткий?
– Попов, наверное.
- В каком клубе мечтаешь играть?
– В "Манчестер Сити".
- Кто эталон в футболе?
– Роналду. В свои 36 лет, что он показывает – достойно похвалы.
- На сколько процентов ты Криштиану?
– Пока 10%.
- Когда играл за "Волынь", были мысли о Европе?
– Думаю, были. Сразу знал, чего хочу. Работал, чтобы это случилось побыстрее.
- О каком чемпионате думал?
– Бельгия.
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