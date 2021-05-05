25-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

25-й тур УПЛ пройдет среди недели, матчи состоятся в среду и четверг.

14 команд сыграют семь матчей, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

25-й тур

5 мая (среда)

Динамо - Мариуполь 14:00 – 2+2

Днепр-1 - Заря 19:00 – УНИАН

Ворскла - Десна 19:00 – Футбол 1

Александрия - Колос 19:00 - Футбол 2

6 мая (четверг)

Минай - Шахтёр 19:00 - Футбол 2

Рух - Олимпик 19:00 - Футбол 1

Ингулец - Львов 19:00 - Футбол 3

Также напомним, что матчи Динамо – Мариуполь и Днепр-1 – Заря можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.