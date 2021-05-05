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25-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание ТВ-трансляций предпоследнего тура УПЛ
25-й тур
14 команд сыграют семь матчей, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
25-й тур
5 мая (среда)
Динамо - Мариуполь 14:00 – 2+2
Днепр-1 - Заря 19:00 – УНИАН
Ворскла - Десна 19:00 – Футбол 1
Александрия - Колос 19:00 - Футбол 2
6 мая (четверг)
Минай - Шахтёр 19:00 - Футбол 2
Рух - Олимпик 19:00 - Футбол 1
Ингулец - Львов 19:00 - Футбол 3
Также напомним, что матчи Динамо – Мариуполь и Днепр-1 – Заря можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
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