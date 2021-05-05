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Два игрока Миная не помогут в матче с Шахтером
Нуриев травмировался на тренировке, у Ткачука - перебор желтых карточек
В рамках 25-го тура, в четверг, 6 мая УПЛ "Минай" сыграет с "Шахтером". Начало - в 19:00.
Команде Николая Цымбала не поможет не только Анатолий Нуриев, который травмировался на тренировке, но и Андрей Ткачук, который набрался желтых карточек
Напомним, что это будет вторая игра "Миная" против "Шахтера". Первый матч в Киеве завершился победой "горняков" со счетом 5:1. Единственный гол у закарпатцев забил Анатолий Нуриев
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Источник:ФК Минай
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