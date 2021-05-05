Триггер Костышина и исправленная ошибка Рябоконя. Тактика в матче претендентов на еврокубки

В 24-м туре УПЛ состоялся один из ключевых поединков в борьбе за 4-5-е места – "Десна" принимала "Колос". Обе команды подошли к матчу в разном настроении. Если "Десна" после поражений от "Львова" и "Миная" серьезно ухудшила свои турнирные перспективы, то "Колос", наоборот, начал свой сложнейший финальный отрезок сезона с разгрома "Ворсклы". Лобовое столкновение конкурентов имело важное стратегическое значение для обеих команд.

Команда Костышина за три тура до конца чемпионата вырвалась на чистое четвертое место и, разумеется, теперь будет делать все, чтобы, как минимум удержать занятые позиции. "Десна" после своих приключений на западе и вовсе выпала из еврокубковой зоны. Третье поражение подряд могло загнать команду в очень трудное положение.

Александр Рябоконь по-прежнему вынужден обходиться без своих ключевых футболистов – Тотовицкого и Будковского. Также не было Билошевского. У Руслана Костышина кадровые проблемы были менее ощутимы. Разве, что Лебеденко пропускал матч из-за дисквалификации, а Волынец находится на карантине.

"Десна – "Колос" - 2:2

Голы: Калитвинцев 59, Кравченко 84 (авт.) - Петров 30, Чурко 53

"Десна": Паст, Тамм, Ермаков, Огиря, Домбровский (Картушов 46), Калитвинцев, Безбородько, Сухоцкий (Мостовой 74), Гуцуляк (Дегтярев 81), Конопля, Имереков ( Гитченко 46)

"Колос": Кучерук, Петров, Лысенко, Антюх, Милько (Ореховский 80), Черноморец, Костышин (Смирный 63), Чурко (Ильин 79), Новак, Кравченко, Богданов (Задоя 70)

Предупреждения: Конопля 45+1, Огиря 47, 66 - Богданов 27, Петров 48, Черноморец 58, Чурко 63, Кучерук 82

Удаление: Огиря 66

Удары (в створ) – 7(4):6(2)

Владение – 52%:48%

Фолы – 9:10

Вопреки версии официального транслятора матча и традиционно растиражировавших дезинформацию СМИ, базовой тактической схемой "Десны" была не 3-4-3, а 4-3-3. Команда Александра Рябоконя на протяжении всего матча действовала с двумя центральными защитниками. В линии обороны пару составили Тамм и Имереков, а Ермаков до удаления Огири действовал в качестве инсайда. После того, как команда осталась в меньшинстве Ермаков с позиции левой "восьмерки" опустился в опорную зону.

Также, нужно отметить, что вместо Мостового на левом фланге обороны "Десны" в стартовом составе вышел Сухоцкий. На острие атаки сыграл Безбородько, а функции вингеров выполняли Гуцуляк и Калитвинцев.

Структура и стартовый состав "Колоса" более предсказуемые. Было заранее известно, что место Волынца в воротах займет Кучерук. По остальным позициям – состав "Колоса" вполне можно назвать оптимальным.

Эволюция матча складывалась из отдельных отрезков. Первый и самый продолжительный – первый тайм. До перерыва гости за счет лучшего функционального состояния и соответственно более высокой интенсивности действий и взаимодействий переигрывали "Десну". Игроки "Колоса" чаще выигрывали единоборства и подборы. Именно более эффективные действия гостей на втором мяче привели к нескольким острым атакам ворот Паста.

На мой взгляд, Александр Рябоконь ошибся и с составом, и с изначальным планом на игру. Хозяева очень бережно и вместе с тем медленно разыгрывали мяч от ворот. Их позиционным атакам не хватало динамики. Очевидно, что "северяне" на данном этапе сезона пребывают явно не в лучшем своем функциональном состоянии. В билд-апе было задействовано большое количество игроков, при этом главной целью розыгрыша была продольная или диагональная передача в линию атаки.

"Десна" выманивала футболистов "Колоса" в высокий прессинг, но при этом, атакующая группа в лице инсайдов, вингеров и форварда черниговского клуба должны были действовать более активно без мяча. Они должны были меняться позициями, опускаться в глубины по своим вертикальным зонам, предлагать варианты, открывать зоны для партнеров. Пассивная игра без мяча только способствовала снижению темпа розыгрыша мяча. Защитники испытывали затруднения с поиском более эффективных вариантов для обостряющей передачи. Игроки "Колоса" грамотно перекрывали векторы возможных передач и проявляли хладнокровие.

Гости использовали прессинг по триггеру. Голосовые команды для его включения давал Руслан Костышин. Но, в принципе, было понятно, что "Колос" перекрывал центральную зону и выжимал мяч на фланги. Мяч у фулбека "Десны" был автоматическим сигналом для активации фланговой ловушки.

Фланговый полузащитник выдвигался на фулбека, ближний нападающий накрывал центрального защитника, а ближний опорник и второй форвард персонально отвечали за "восьмерку" и "шестерку" (инсайда и опорного). В большинстве случаев игроки "Десны" старались не рисковать и выносили мяч вперед, в борьбу.

В позиционной обороне "Колос" перестраивался в структуру 4-4-2. Костышин составлял пару нападающих с Лысенко, а вингеры Чурко и Антюх садились в линию к центральным хавбекам. У "Десны" в конструктивной фазе игры фулбеки поднимались максимально высоко и поддерживали ширину, а Огиря садился в линию к центрбекам. Образовывалась фазовая структура 3-4-3.

На мой взгляд, одной из самых больших ошибок Александра Рябоконя было отсутствие созидательных, креативных футболистов в центре поля. Честно говоря, удивился, когда увидел треугольник из двух разрушителей и номинального центрбека. Учитывая низкий уровень ментальной и стратегической скоростей игроков "Десны", который напрямую зависит от функционального состояния, трудно было понять, как именно тренерский штаб "Десны" собирался взламывать оборону "Колоса". Ермаков часто подключался вперед и становился четвертым игроком в линии атаки, но гости без особого труда справлялись с медленными позиционными атаками Чернигова.

"Десна" в фазе игры без мяча, классическим для базовой структуры 4-3-3 образом, перестраивалась на схему 4-1-4-1. Гуцуляк и Калитвинцев по своим вертикальным зонам садились на одну линию к Ермакову и Домбровскому.

Игроки "Колоса" длинными и средними передачами часто доставляли мяч в зону, обозначенную на схеме белым прямоугольником. Между линиями обороны соперника сужались футболисты атакующей группы команды Костышина.

Отдельно стоит остановиться на голах. Первый пришел со стандарта, который привез Калитвинцев. Владислав решил пофинтить на своей трети поля с Богдановым, и это дорого стоило его команде.

Сам Богданов записал на свой счет голевую передачу, но обратите внимание на соотношение игроков обороны и атаки. Эта грубая позиционная ошибка поспособствовала взятию ворот.

В перерыве Рябоконь внес определенные коррективы и "Десна" прибавила. Хотя в самом начале второго тайма пропустила второй гол. Вообще, хозяева испытывали трудности с синхронными и своевременными выходами в быстрые атаки и не успевали возвращаться сами. Именно проблемы "Десны" при переходе из атаки в оборону и привели к голу Чурко.

На скриншоте – эпизод быстрой атаки "Колоса", которая завершилась ударом Богданова в штангу. И это при счете - 0:2. Этот момент – кульминация периода турбулентности. Десятиминутка открытого и авантюрного футбола завершилась голом Калитвинцева со штрафного, который был заработан уже в ответном выпаде после выхода 4 в 3 на ворота Паста.

Кстати, выход, запечатленный на скриншоте, стал возможным "благодаря" безвольной потери мяча в исполнении главного антигероя матча. Огиря развел руками и остался на месте, обрезав почти всю команду.

"Десну" оживил один тренерский ход. На второй тайм вместо Домбровского вышел Картушов, который занял свое законное место на фланге, а на позицию инсайда сместился Гуцуляк. Именно появление креативного и техничного игрока в центре, с сохранением атакующего потенциала на флангах, позволило "Десне" найти дорожку к воротам "Колоса".

Когда казалось, что "Десна" на эмоциях найдет в себе силы, чтобы окончательно перехватить инициативу, необязательную вторую карточку заработал Огиря. В меньшинстве "Десне" откровенно повезло. "Колос" имел несколько голевых моментов, но вместо того, чтобы закрыть выигранный по игре матч, гости успокоились и потеряли контроль над ситуацией. На морально-волевых "северяне" заслужили приверженность фортуны и после двух подряд выигранных верховых единоборств мяч чудесным образом от Картушова залетел в ворота "Колоса". Здесь сработала еще одна замена Рябоконя. Выход Дегтярьова и переход на игру в два форварда.

"Колос" переиграл "Десну". Исходя из того, как складывался матч, хозяева поля должны быть удовлетворены его результатом. Они откровенно - отскочили. Насколько важным окажется это очко покажет время, но пока "Десна" выкрутилась из тяжелейшего положения и сохранила реальные шансы на место в пятерке. В следующем туре "Колос" играет с потерявшей мотивацию "Александрией", а "Десну" ждет очередное очное противостояние с прямым конкурентом – "Ворсклой". Возможно, предпоследний тур чемпионата уже даст более внятный ответ на вопрос, кто в компании "Колос", "Ворскла", "Десна" будет третьим лишним.

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