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Лидер Десны не выйдет на поле в матче с Ворсклой

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист не поехал с командой на игру в Полтаву

Лидер Десны не выйдет на поле в матче с Ворсклой

Новина українською

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий не сыграет против "Ворсклы" в 25-м туре УПЛ. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Футболист не поехал с командой на матч в Полтаву.

Ранее была информация, что Тотовицкий готов принять участие в этом матче.

Матч "Ворскла" – "Десна" состоится в четверг 6 мая и начнется в 19:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тотовицкий за черниговскую команду провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Ворскла (Полтава) Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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Источник:
Футбол "NEWS"

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Комментарии (1)
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sergkir
05.05.2021 в 09:38
Ппц. Всё понятно. Лишний раз убедился как подаются новости на UA
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