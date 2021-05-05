Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Десны не выйдет на поле в матче с Ворсклой
Футболист не поехал с командой на игру в Полтаву
Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий не сыграет против "Ворсклы" в 25-м туре УПЛ. Об этом сообщает "Футбол NEWS".
Футболист не поехал с командой на матч в Полтаву.
Ранее была информация, что Тотовицкий готов принять участие в этом матче.
Матч "Ворскла" – "Десна" состоится в четверг 6 мая и начнется в 19:00.
Напомним, что в нынешнем сезоне Тотовицкий за черниговскую команду провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол "NEWS"
Популярное сейчас
- Зинченко получил предупреждение за то, что заступился за одноклубника
- Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ
- Манчестер Сити - ПСЖ 2:0. Идеальный футбол и первый финал Лиги чемпионов в истории Сити
- Пятое место турнирной таблицы УПЛ гарантированно даст право сыграть в еврокубках
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergkir
05.05.2021 в 09:38
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...