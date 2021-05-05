Лидер Десны не выйдет на поле в матче с Ворсклой

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий не сыграет против "Ворсклы" в 25-м туре УПЛ. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Футболист не поехал с командой на матч в Полтаву.

Ранее была информация, что Тотовицкий готов принять участие в этом матче.

Матч "Ворскла" – "Десна" состоится в четверг 6 мая и начнется в 19:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тотовицкий за черниговскую команду провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.