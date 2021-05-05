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Минай назвал лучшего игрока команды в апреле

Премьер-лига
(1 голосов)

Для игрока это уже вторая подряд победа в этой номинации

Минай назвал лучшего игрока команды в апреле

Фото: ФК Минай

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"Минай" подвел итоги голосования за лучшего игрока команды по итогам апреля.

Победу в опросе завоевал полузащитник Александр Петрусенко. Также на награду претендовали нападающий Анатолий Нуриев и хавбек Рустам Ахмедзаде.

23-летний Петрусенко стал лучшим игроком "Миная" второй месяц подряд. Футболист является воспитанником киевского "Динамо". За "Минай" Петрусенко выступает с января 2021 года. Он провел 10 матчей в УПЛ, в которых получил три желтых карточки.

Напомним, что в текущей таблице УПЛ "Минай" занимает последнее, 14-е место, оставая на три пункта от "Олимпика". До финиша сезона осталось два тура. Закарпатцам предстоит встретиться с "Шахтером" и "Ворсклой".

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В статье: ФК Минай Александр Петрусенко
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Источник:
ФК Минай

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