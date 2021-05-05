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С Цыганковым и Ванатом. Луческу определился с составом на матч с Мариуполем

Премьер-лига
(2 голосов)

На игру специалист взял из Киева 22 игрока

С Цыганковым и Ванатом. Луческу определился с составом на матч с Мариуполем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 5 мая, в Мариуполе состоится матч 25-го тура "Динамо" - "Мариуполь", который, несмотря на домашний статус для "бело-синих", пройдет на поле соперника.

Киевское "Динамо" прибыло в Мариуполь накануне вечером. Своей резиденцией "бело-синие" традиционно выбрали отель Reikartz, расположенный в центре города.

На игру Мирча Луческу взял из Киева 22 игрока, а нападающий Ванат остался в Мариуполе после матча дублирующих составов.

В игре с "Мариуполем" главный тренер "Динамо" будет рассчитывать на следующих исполнителей:

  • Вратари: Бойко, Бущан, Моргун,
  • Защитники: Попов, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидклей, Кендзёра,
  • Полузащитники: Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Гармаш, Караваев, Буяльский,
  • Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Ванат.

Напомним, матч "Динамо" - "Мариуполь" на стадионе имени Владимира Бойко начнется в 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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can (Торонто, Львов)
05.05.2021 в 11:54
Дайте возможность поиграть Тымчику, Ледневу и, особенно, Ванату!
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Artemanat (Кривой Рог)
05.05.2021 в 11:21
Мало молодежи
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+1
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