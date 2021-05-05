С Цыганковым и Ванатом. Луческу определился с составом на матч с Мариуполем

Сегодня, 5 мая, в Мариуполе состоится матч 25-го тура "Динамо" - "Мариуполь", который, несмотря на домашний статус для "бело-синих", пройдет на поле соперника.

Киевское "Динамо" прибыло в Мариуполь накануне вечером. Своей резиденцией "бело-синие" традиционно выбрали отель Reikartz, расположенный в центре города.

На игру Мирча Луческу взял из Киева 22 игрока, а нападающий Ванат остался в Мариуполе после матча дублирующих составов.

В игре с "Мариуполем" главный тренер "Динамо" будет рассчитывать на следующих исполнителей:

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун,

Бойко, Бущан, Моргун, Защитники: Попов, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидклей, Кендзёра,

Попов, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидклей, Кендзёра, Полузащитники: Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Гармаш, Караваев, Буяльский,

Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Гармаш, Караваев, Буяльский, Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Ванат.

Напомним, матч "Динамо" - "Мариуполь" на стадионе имени Владимира Бойко начнется в 14:00.