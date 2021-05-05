Динамо - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

"Динамо" - "Мариуполь" видео трансляция

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5 мая, Мариуполь, стадион им. В.Бойко

В поединке первого круга номинальными хозяевами были приазовцы, однако стороны договорились провести встречу в столице страны. Это было выгодно всем: киевляне из-за плотного графика в ЛЧ меньше летали, а у приазовцев ещё не был готов газон домашней арены. Сейчас же обратная ситуация: хозяева сыграют на выезде.

Для "динамовцев" этот поединок уже не имеет никакого турнирного значения: Киев чемпион и просто доигрывает сезон, а параллельно ведёт подготовку к финалу Кубка Украины. Зато у "Мариуполя" есть интерес, чтобы набирать очки, ведь остаются теоретические шансы вылететь. Впрочем, для этого "Олимпику" и "Минаю" нужно выдать феноменальные два тура и обойти приазовцев, во что верится с трудом.

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