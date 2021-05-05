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Динамо - Мариуполь: команды определились с цветами формы - ФОТО
Динамовцы сыграют в черном, азовцы - в оранжевом
Фото: Александр Приходько
Сегодня, 5 мая, в Мариуполе на стадионе имени В.С.Бойко состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Мариуполем" и начнется в 14:00.
Накануне игры в Мариуполе прошло традиционное предматчевое совещание, на котором была определена игровая форма команд.
Футболисты "Динамо" будут играть в черных футболках и шортах. Вратарь - в серой форме.
"Азовцы" выйдет на поле в оранжевых футболках и шортах, а голкипер - в синей.
Добавим, что ранее была информация, что Динамо впервые сыграет в третьем комплекте формы в матче против "Мариуполя".
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