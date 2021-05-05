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Маркевич - о матче с Динамо: Будет ли Мариуполю легко? Думаю, наоборот
Игра состоится 5 мая
ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 25-м туре УПЛ.
"Наши шансы? Если приедут игроки не основного состава "Динамо", то они захотят доказать главному тренеру, претендующих на место в основном составе. Будет ли нам легко? Думаю, наоборот ... Мне так кажется", - сказал Маркевич.
Напомним, что матч "Динамо" - "Мариуполь" состоится сегодня, 5 мая и начнется в 14:00.
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Источник:Футбол "NEWS"
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