Хочолава: После матча с Минаем закроем все вопросы по поводу второго места в УПЛ

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Минаем".

"В матче против "Днепра-1" важнее всего было добиться результата, потому что хотелось снова ощутить вкусы победы. Надеюсь, что уже после поединка с "Минаем" мы закроем все вопросы по поводу того, кто займет 2-е место и выйдет в Лигу чемпионов.

Рано думать об отпуске. Если в прошлом сезоне мы могли позволить себе немного расслабиться, то в этом приходится все доказывать вплоть до последнего тура.

Что касается "Миная", то парням не нужна дополнительная мотивация, они борются за выживание, поэтому выйдут на матч, как на войну", – сказал Хочолава.