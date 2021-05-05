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Хочолава: После матча с Минаем закроем все вопросы по поводу второго места в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится 6 мая

Хочолава: После матча с Минаем закроем все вопросы по поводу второго места в УПЛ

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Минаем".

"В матче против "Днепра-1" важнее всего было добиться результата, потому что хотелось снова ощутить вкусы победы. Надеюсь, что уже после поединка с "Минаем" мы закроем все вопросы по поводу того, кто займет 2-е место и выйдет в Лигу чемпионов.

Рано думать об отпуске. Если в прошлом сезоне мы могли позволить себе немного расслабиться, то в этом приходится все доказывать вплоть до последнего тура.

Что касается "Миная", то парням не нужна дополнительная мотивация, они борются за выживание, поэтому выйдут на матч, как на войну", – сказал Хочолава.

Напомним, что матч 25-го тура УПЛ "Шахтер" - "Минай" состоится завтра, 6 мая и начнется в 19:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Хочолава ФК Минай
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Комментарии (1)
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vabo70
05.05.2021 в 15:34
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