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Рух - Олимпик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Рух - Олимпик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.05.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Олимпик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Матч примечателен тем, что "Олимпик" сыграет в нем под руководством старого нового главного тренера. Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку, а на его место пришел Роман Санжар, который уже работал с "олимпийцами" ранее.

Задача Санжара – добыть очки и обезопасить "Олимпик" от вылета. Чтобы не зависеть от результатов "Миная", дончанам нужна одна победа. "Рух", в свою очередь, уже решил задачу по сохранению прописки в элите. Поэтому этот поединок может проводить без напряжения и волнения за результат.

Игра состоится в четверг, шестого мая 2021-го года, в 19:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Украинская Премьер - лига" >>>

Прямая видеотрансляция матча "Рух" - "Олимпик" состоится на телеканале "Футбол 1". В Интернете прямую трансляцию можно посмотреть на ресурсах, которые сотрудничают с этим каналом. В частности, видеосервисы Oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ и прочее.

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00:00/90:00
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В статье: Олимпик (Донецк) Рух (Львов)
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