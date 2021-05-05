Рух - Олимпик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Матч примечателен тем, что "Олимпик" сыграет в нем под руководством старого нового главного тренера. Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку, а на его место пришел Роман Санжар, который уже работал с "олимпийцами" ранее.

Задача Санжара – добыть очки и обезопасить "Олимпик" от вылета. Чтобы не зависеть от результатов "Миная", дончанам нужна одна победа. "Рух", в свою очередь, уже решил задачу по сохранению прописки в элите. Поэтому этот поединок может проводить без напряжения и волнения за результат.

Игра состоится в четверг, шестого мая 2021-го года, в 19:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Украинская Премьер - лига" >>>

Прямая видеотрансляция матча "Рух" - "Олимпик" состоится на телеканале "Футбол 1". В Интернете прямую трансляцию можно посмотреть на ресурсах, которые сотрудничают с этим каналом. В частности, видеосервисы Oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ и прочее.