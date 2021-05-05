Динамо - Мариуполь 0:0. Чемпион был немного не в себе

За день до начала матча стало известно, что киевское "Динамо" сыграет в своем третьем комплекте игровой формы. Это своеобразный дебют, так как в ней футболисты столицы еще не выходили на поле, используя только домашний и выездной комплект. Однако по контракту с производителем, в сезоне должны быть задействованы все три вида футболок. Матч в Мариуполе - первый для "черного" комплекта. Интересно было узнать, приносит эта форма удачу или же первый блин окажется комом.

Форма "Мариуполя" была далека от идеальной. Под словом "форма" мы имеем в виду не цвет футболок или шорт, а игровые кондиции и последние результаты. В 2021-м году команда Остапа Маркевича победила лишь раз, упустив все то, за что вела борьбу в первой половине кампании. Никаких еврокубков. Весной молодые "приазовцы" столкнулись с суровой реальностью в виде борьбы за выживание. Сегодня "Мариуполь" обязан был показать, почему именно он, а не ближайшие конкуренты, должны оставаться в элите. Помимо этого, игра против чемпиона - своеобразная выставка талантов для молодежи "Шахтера", которая свой взрослый путь начала в составе "приазовцев".

Стоит отдать номинальным гостям (кто не знает, игра по договоренности проходила в Мариуполе) должное - в первом тайме они превзошли "Динамо". Мирча Луческу, если не учитывать выход Бойко, выпустил абсолютно боевой состав, но либо не смог нормально команду мотивировать, либо же просто не ожидал такой прыти от одного из аутсайдеров. Как бы там ни было, именно на счету "приазовцев" большая часть опасных моментов до перерыва, однако резервный вратарь "бело-синих" подстраховал защитников после ударов Топалова и Бондаренко. Чемпион появился на поле лишь под конец первого тайма, но Гальчук в игру практически не вступал. Нет, моменты были, однако выстрел Миколенко прошел рядом со штангой, а удару де Пены с убойной позиции помешал Танковский - шикарный подкат от Вячеслава. Стоит отметить, что все было в рамках правил.

В самом начале второго тайма мы потеряли двух игроков. Во-первых, стало известно, что Кулаков, который на сайте УПЛ числился в стартовом составе, даже не вышел на поле, а его место занял Меличенко. Весь первый тайм мы пытались отыскать форварда "приазовцев", упрекая его в пассивности. Вторым покинувшим поле игроком был Карлос де Пена. Уругваец решил пойти в грубый подкат сзади, за который получил вторую желтую карточку. Споров быть не может, абсолютно справедливое решение арбитра.

Лишившись игрока, "Динамо" забегало гораздо активнее. Возможно, Мирча Луческу изначально делал ставку именно на второй тайм, а возможно, киевляне подумали, что негоже чемпиону терять очки в любом из матчей. Моменты у хозяев (номинальных) были. Опасно головой пробивал Беседин, фирменным ударом проверял надежность голкипера соперника Сидорчук, и если в первом тайме мы отмечали сейвы Бойко, то после перерыва именно Гальчук был одним из лучших на поле. "Мариуполь" же во втором тайме куда больше думал об обороне, решив, что и одно очко в сегодняшней игре может стать неплохим результатом. Даже несмотря на наличие одного дополнительного футболиста. Можно сказать, что Маркевич-прагматик взял верх над Маркевичем-романтиком.

Подытожим. Начнем с "Мариуполя". Команда Остапа Мироновича удивила в первом тайме, сыграв агрессивно впереди, благодаря чему им удалось создать несколько опасных моментов. Не знаем, что там насчитает показатель xG, но визуально сложилось впечатление, что "приазовцы" на один гол вполне наиграли. После перерыва Маркевич выбрал более сдержанную тактику. Принесла ли она плоды? Да. "Мариуполь" заработал один бал и с вероятностью в 99 процентов сохранил свое место в УПЛ. С другой стороны, интересно было бы посмотреть на активную игру молодых "приазовцев" и во втором тайме.

"Динамо"? Мирча Луческу вряд ли будет доволен игрой своей команды и постарается внести правильные коррективы перед кубковым финалом. Не сказать, что столица играла плохо, однако сегодня это было не совсем то "Динамо", за которым было интересно наблюдать во второй части сезона. Не знаем, сказалось ли так отсутствие мотивации, либо же определенная экономия сил, но чемпион был явно не в себе.

Фото - ФК "Динамо", УПЛ

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Динамо - ФК Мариуполь 0:0

Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков (Александр Караваев 64), Виталий Миколенко, Александр Тымчик (Томаш Кендзёра 64), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 75), Артем Беседин (Жерсон Родригес 75)

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Александр Драмбаев 82), Дмитрий Мишнев, Кирилл Меличенко (Максим Чех 46), Сергей Горбунов (Алексей Кащук 62), Артём Бондаренко, Вячеслав Танковский (Никита Петерман 70), Марк Мампасси, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев

Предупреждения: Карлос Де Пена 11, Карлос Де Пена 51, Виталий Буяльский 71 - Сергей Горбунов 20, Вячеслав Танковский 29, Дмитрий Топалов 55, Дмитрий Мишнев 68, Никита Петерман 73, Марк Мампасси 80

Удаление: Карлос Де Пена 51