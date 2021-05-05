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Динамо - Мариуполь 0:0. Чемпион был немного не в себе

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне провели второй тайм в меньшинстве, потеряв очки во второй раз в 2021-м году

Динамо - Мариуполь 0:0. Чемпион был немного не в себе

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

За день до начала матча стало известно, что киевское "Динамо" сыграет в своем третьем комплекте игровой формы. Это своеобразный дебют, так как в ней футболисты столицы еще не выходили на поле, используя только домашний и выездной комплект. Однако по контракту с производителем, в сезоне должны быть задействованы все три вида футболок. Матч в Мариуполе - первый для "черного" комплекта. Интересно было узнать, приносит эта форма удачу или же первый блин окажется комом.

Динамо - Мариуполь 0:0. Чемпион был немного не в себе - изображение 1

Форма "Мариуполя" была далека от идеальной. Под словом "форма" мы имеем в виду не цвет футболок или шорт, а игровые кондиции и последние результаты. В 2021-м году команда Остапа Маркевича победила лишь раз, упустив все то, за что вела борьбу в первой половине кампании. Никаких еврокубков. Весной молодые "приазовцы" столкнулись с суровой реальностью в виде борьбы за выживание. Сегодня "Мариуполь" обязан был показать, почему именно он, а не ближайшие конкуренты, должны оставаться в элите. Помимо этого, игра против чемпиона - своеобразная выставка талантов для молодежи "Шахтера", которая свой взрослый путь начала в составе "приазовцев".

Стоит отдать номинальным гостям (кто не знает, игра по договоренности проходила в Мариуполе) должное - в первом тайме они превзошли "Динамо". Мирча Луческу, если не учитывать выход Бойко, выпустил абсолютно боевой состав, но либо не смог нормально команду мотивировать, либо же просто не ожидал такой прыти от одного из аутсайдеров. Как бы там ни было, именно на счету "приазовцев" большая часть опасных моментов до перерыва, однако резервный вратарь "бело-синих" подстраховал защитников после ударов Топалова и Бондаренко. Чемпион появился на поле лишь под конец первого тайма, но Гальчук в игру практически не вступал. Нет, моменты были, однако выстрел Миколенко прошел рядом со штангой, а удару де Пены с убойной позиции помешал Танковский - шикарный подкат от Вячеслава. Стоит отметить, что все было в рамках правил.

Динамо - Мариуполь 0:0. Чемпион был немного не в себе - изображение 2

В самом начале второго тайма мы потеряли двух игроков. Во-первых, стало известно, что Кулаков, который на сайте УПЛ числился в стартовом составе, даже не вышел на поле, а его место занял Меличенко. Весь первый тайм мы пытались отыскать форварда "приазовцев", упрекая его в пассивности. Вторым покинувшим поле игроком был Карлос де Пена. Уругваец решил пойти в грубый подкат сзади, за который получил вторую желтую карточку. Споров быть не может, абсолютно справедливое решение арбитра.

Лишившись игрока, "Динамо" забегало гораздо активнее. Возможно, Мирча Луческу изначально делал ставку именно на второй тайм, а возможно, киевляне подумали, что негоже чемпиону терять очки в любом из матчей. Моменты у хозяев (номинальных) были. Опасно головой пробивал Беседин, фирменным ударом проверял надежность голкипера соперника Сидорчук, и если в первом тайме мы отмечали сейвы Бойко, то после перерыва именно Гальчук был одним из лучших на поле. "Мариуполь" же во втором тайме куда больше думал об обороне, решив, что и одно очко в сегодняшней игре может стать неплохим результатом. Даже несмотря на наличие одного дополнительного футболиста. Можно сказать, что Маркевич-прагматик взял верх над Маркевичем-романтиком.

Подытожим. Начнем с "Мариуполя". Команда Остапа Мироновича удивила в первом тайме, сыграв агрессивно впереди, благодаря чему им удалось создать несколько опасных моментов. Не знаем, что там насчитает показатель xG, но визуально сложилось впечатление, что "приазовцы" на один гол вполне наиграли. После перерыва Маркевич выбрал более сдержанную тактику. Принесла ли она плоды? Да. "Мариуполь" заработал один бал и с вероятностью в 99 процентов сохранил свое место в УПЛ. С другой стороны, интересно было бы посмотреть на активную игру молодых "приазовцев" и во втором тайме.

Динамо - Мариуполь 0:0. Чемпион был немного не в себе - изображение 3

"Динамо"? Мирча Луческу вряд ли будет доволен игрой своей команды и постарается внести правильные коррективы перед кубковым финалом. Не сказать, что столица играла плохо, однако сегодня это было не совсем то "Динамо", за которым было интересно наблюдать во второй части сезона. Не знаем, сказалось ли так отсутствие мотивации, либо же определенная экономия сил, но чемпион был явно не в себе.

Фото - ФК "Динамо", УПЛ

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Динамо - ФК Мариуполь 0:0
Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков (Александр Караваев 64), Виталий Миколенко, Александр Тымчик (Томаш Кендзёра 64), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 75), Артем Беседин (Жерсон Родригес 75)
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Александр Драмбаев 82), Дмитрий Мишнев, Кирилл Меличенко (Максим Чех 46), Сергей Горбунов (Алексей Кащук 62), Артём Бондаренко, Вячеслав Танковский (Никита Петерман 70), Марк Мампасси, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев
Предупреждения: Карлос Де Пена 11, Карлос Де Пена 51, Виталий Буяльский 71 - Сергей Горбунов 20, Вячеслав Танковский 29, Дмитрий Топалов 55, Дмитрий Мишнев 68, Никита Петерман 73, Марк Мампасси 80
Удаление: Карлос Де Пена 51

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Комментарии (42)
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Shadow (Киев)
05.05.2021 в 17:29
напрягает, что Динамо отдает очки Мариуполю тогда, когда те на краю вылета в первую лигу. Уже не первый раз такое...А потом Мариуполь сливает Шахтеру эти очки.
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
05.05.2021 в 16:53
В чемпіонаті вже перемогли, а от за кубок ще треба битися Мабуть тому і не рвали пупок Може тому і Лу... "промахнувся" треба було "перших з лави" першими випускати. Тим більш дві гри за тиждень в УПЛ одиниці на високому рівні зіграти можуть...
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+4
-2
avatar
Барсепиниус (землянин)
05.05.2021 в 16:51
Каике-то липовые чемпионы, дубль ЩД не обыграли...
Ответить
+6
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 16:33
Крепостные старались как могли чтобы барин заметил.
Ответить
+6
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
05.05.2021 в 16:25
Всё нормально. Чемпионами стали, зачем напрягаться? Нужны были бы очки, было бы 5-0. Есть сомневающиеся?
Ответить
+9
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.05.2021 в 16:29
Бабурки всякие)))
Ответить
+7
-2
Hanter44 (Baburka)
05.05.2021 в 16:42
Гнилушка,чем ты не доволен?Тебя по жизни кто то обидел?
+2
-7
Hanter44 (Baburka)
05.05.2021 в 17:34
И сколько еще гнилых особей рядом оказалось!
0
-2
kalan-86 (Анкара)
05.05.2021 в 16:29
Поскроль вниз, там их очень много. Вопрос только в том, или они просто тупые или ложно-сомневающиеся.
Ответить
+7
-3
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.05.2021 в 16:23
Динамо нужна одна игра на кубок,кому надо рисковать в ненужном матче перед кубком с упакованными чемоданами кому в отпуск ,а кому на Евро.Например,Караваев или Миколенко,надо ли им травмироваться в такой ситуации,не враги же они себе.Мариуполю ничья надо,пусть и играют.С Колосом еще осторожней игра будет.Лучше полностью второй состав,те хоть играть будут.
Ответить
+5
-3
Gennchik64R (Lugansk)
05.05.2021 в 16:04
Как судья не старался, раздавая ЖК , Чемпион - обосрался!С такой игрой они и кубок просерут!
Ответить
+5
-17
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.05.2021 в 16:15
Так раздавали как раз чемпиону
Ответить
+6
-5
Gennchik64R (Lugansk)
05.05.2021 в 16:22
Ну да, Мариуполь с шестью карточками - чемпион
+3
-5
Алекс1955 (Донецк)
05.05.2021 в 16:22
А кто у нас считать не умеет? Или чемпион - это Мариуполь? См. выше, сколько карточек ДК и сколько у Мариуполя? Или ДК вообще нельзя карточки давать?
+4
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.05.2021 в 16:30
Нет , Мариуполь чемпион среди фарм клубов!!! Единственная беда- он там чемпион без конкурентов
+5
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 16:34
Дурень.
Ответить
+3
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.05.2021 в 16:37
Глупо сравнивать финал кубка с ненужным матчем,могут и проиграть но игра будет.По карточкам,судья первую дал Де-Пене не правильно,перед тем было нарушение на Беседине,но не было ВАР.По остальным судья ни кого не жалел.Даже в большинстве Мариуполь оборонялся,а кто обороняется больше фолит.
Ответить
+3
-3
oleg dynamo (львівська)
05.05.2021 в 16:04
не знаю чи час не той чи форма не та але по великому рахунку ДК без моментів.Хочеться сказати по Миколенку-в попередніх іграх був так нічо а сьогодні ні одного забігання,подавав два рази і це не подав,ну дуже слабо.Як добре що вже чемпіони а то б могла бути втрата очей....
Ответить
+1
-7
LEVgcUqs (Чернігів)
05.05.2021 в 16:03
Може вся справа в чорній формі у Динамо?
Ответить
+3
-5
Gennchik64R (Lugansk)
05.05.2021 в 16:06
Просто арбитру бабла было мало
Ответить
+5
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 17:09
Динамо нести --- нет смысла, рабам нести --- нет денег.
+2
0
kanoist (мариуполь)
05.05.2021 в 16:00
Удаление по теме,никто думаю спорить не будет! По игре,играли с чемпионом Украины,да скучновато было порой,рисковать никто не хотел...т.ч.ничья в самый раз! У Мариуполя есть будущее,пусть только Маркевича не трогают!
Ответить
+5
-8
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.05.2021 в 16:14
Какоє будущєє?
Ответить
+5
-9
avatar
simargl (Чернигов)
05.05.2021 в 16:23
Ну не такое как у Месси, но и не такое как у Нивы ...))))))
+6
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.05.2021 в 16:32
У Нивы будущего не наблюдается, и никто об этом не спорит и не утверждает)))
+5
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 16:35
Будущее у подневольных? Это у Динамо в будущем финал КУ, Евро, ЛЧ. А ваше будущее под Шахтер стелиться. Рабы.
Ответить
+5
-5
avatar
Барсепиниус (землянин)
05.05.2021 в 17:21
Динамо на Евро вышло? В Хмельницьке из-за отсутствия большого футбола жители вообще не в курсе как работает футбольная система или это только ты сумасшедший?
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 17:44
Это ты от земли реально оторванный. Многие игроки Динамо хотят поберечь себя для сборной. Вот что имелось ввиду. Но умный и так поймёт, а такой оторванный как ты будет зубы скалить. Дебил.
+1
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.05.2021 в 16:40
Не совсем,перед первой Де-Пене было нарушение на Беседине.
Ответить
+3
-1
avatar
Next-R (Киев)
05.05.2021 в 17:46
Все верно. Было нарушение, которое арбитры "проморгали".
0
0
royalstas (Вінниця)
05.05.2021 в 15:59
Просто мертвий Де Пена навесні.... Не розумію чому він виходить в старті....
Ответить
+2
-5
FCZK-1922 (Кировоград)
05.05.2021 в 15:58
бей-беги, в атаке сегодня у Динамо импотенция полнейшая. помню лет 10 назад Зирка играла во второй лиге, вот по содержанию игры примерно что то схожее что наблюдал тогда на стадионе.
Ответить
+5
-11
avatar
леонид Угринович
05.05.2021 в 15:57
Не нравится, как играет Цыганков - хочу играю хочу гуляю.
Ответить
+2
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.05.2021 в 15:58
Старается, ведь хочет стать лучшим бомбардиром ЧУ!
Ответить
+1
-7
Dr. House (Поділля)
05.05.2021 в 15:57
Не смогли на этот раз загнать собаку в будку... Правда не очень и старались...
Ответить
+9
-7
kanoist (мариуполь)
05.05.2021 в 16:02
На грубость нарываетшься панове!
Ответить
+7
-10
Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 16:36
А что ты можешь, хрень подневольная?
+5
-4
alex.belogubko (одесса)
05.05.2021 в 15:57
смотреть противно нет игры
Ответить
+4
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.05.2021 в 15:53
Мариуполь старался, на ничью наиграл
Ответить
+2
-8
avatar
Next-R (Киев)
05.05.2021 в 15:52
Скучный матч. Одним уже не надо, другие ничего не умеют, кроме лупить по ногам.
Ответить
+9
-4
download1 (huyersk)
05.05.2021 в 15:53
Не думаю, що було б веселіше, будь комусь потрібні очки у цьому матчі
Ответить
+2
-5
avatar
Next-R (Киев)
05.05.2021 в 15:54
Если бы ДК нужны были очки, имели бы другую игру с другим результатом
+8
-5


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